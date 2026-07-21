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颱風「紅霞」打到嚟？ 深圳氣象台：7‧26前後廣東登陸

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更新時間：19:05 2026-07-21 HKT
發佈時間：19:05 2026-07-21 HKT

未來一星期，廣東天氣或因颱風而出現變化，北上香港人務必留意天氣。

深圳市氣象台指出，菲律賓以東洋面將有颱風生成，或成為今年第12號颱風「紅霞」。預計颱風7月24至25日進入南海，7月26日前後較大可能以颱風級登陸廣東，7月26至28日深圳出現大雨到暴雨局部大暴雨及大風風險高，建議提前做好颱風各項防禦準備。

此外，廣東氣象台預計，7月22日白天，廣東中西部市縣有中到強雷雨，局部大暴雨，粵東沿海市縣有中雷雨局部大雨或暴雨。7月23日廣東西部市縣有中雷雨，其餘市縣降雨減弱，高溫天氣趨於明顯。

廣州氣象台預計，未來兩天受低渦和副高邊緣不穩定氣流影響，廣州雷雨仍頻繁，局地雨勢較大。7月23日天氣趨於炎熱。另外，據中央氣像台中期預報，未來10天，西北太平洋和南海將有2至3個颱風生成。

按照颱風命名表，繼「紅霞」 後，下個颱風將命名為「白海豚」。

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