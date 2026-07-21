潮州「小桂林」｜父攜兩子坐充氣船翻側 19個月大男嬰遭急流沖走溺斃

暑假正值港人北上親子遊旺季，惟廣東潮州一處著名「網紅打卡村」日前發生令人痛心的溺水慘劇。一名父親帶著兩名年幼子女乘坐租來的「小黃鴨」充氣船在溪中遊玩時，充氣船遇急流突然翻側。



其中一名4歲幼童及時獲救，惟另一名僅19個月大（約歲半）的男嬰被湍急溪水沖走。經過逾一日的搜救，男嬰遺體於翌日晚上被尋回，家屬情緒崩潰。

村民排人鏈竹竿搜救

綜合內地傳媒報道，事發於本月18日下午約5時，地點為潮州潮安區歸湖鎮溪美村的鳳凰溪。該村素有潮州「小桂林」之稱，設有多間農家樂及露營地，是當地熱門的親水打卡勝地。

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現場畫面。 南方都市報

男童落水後多人正在搜尋。 縱覽新聞

事發時，一對父母帶着兩名幼童在溪邊遊玩。父親向附近商戶租用了一艘「小黃鴨」充氣船，帶同兩名分別約4至5歲及19個月大的孩子下水。當充氣船駛至一處水流較急的位置時發生翻側，兩名幼童雙雙落水。雖岸上的安全員及時將較年長的幼童救起，但19個月大男嬰瞬間被急流沖走失蹤。

現場商戶王先生表示，聽到呼救聲後，多名村民、商戶及救生員立即下水搜救。眾人手拉手排成一排，利用竹竿在水下摸索，惟下游地形複雜，經數小時搜索未果。直至19日晚上8時許，救援隊伍終在下游尋獲男嬰遺體。

歸湖鎮政府證實男嬰已不幸遇難，目前正協助家屬處理善後工作，並強調現場設有防溺水警示牌。當局同時澄清，網傳「母親不聽勸阻堅持玩水」的說法純屬謠言，呼籲網民停止造謠，以免對痛失愛子的家屬造成二次傷害。