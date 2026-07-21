Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

潮州「小桂林」｜父攜兩子坐充氣船翻側 19個月大男嬰遭急流沖走溺斃

即時中國
更新時間：18:30 2026-07-21 HKT
發佈時間：18:30 2026-07-21 HKT

暑假正值港人北上親子遊旺季，惟廣東潮州一處著名「網紅打卡村」日前發生令人痛心的溺水慘劇。一名父親帶著兩名年幼子女乘坐租來的「小黃鴨」充氣船在溪中遊玩時，充氣船遇急流突然翻側。

其中一名4歲幼童及時獲救，惟另一名僅19個月大（約歲半）的男嬰被湍急溪水沖走。經過逾一日的搜救，男嬰遺體於翌日晚上被尋回，家屬情緒崩潰。

村民排人鏈竹竿搜救 

綜合內地傳媒報道，事發於本月18日下午約5時，地點為潮州潮安區歸湖鎮溪美村的鳳凰溪。該村素有潮州「小桂林」之稱，設有多間農家樂及露營地，是當地熱門的親水打卡勝地。

相關新聞：惠州17歲少年玩漂流 安全上岸洗腳跌落水溺斃

現場畫面。 南方都市報
現場畫面。 南方都市報
男童落水後多人正在搜尋。 縱覽新聞
男童落水後多人正在搜尋。 縱覽新聞

事發時，一對父母帶着兩名幼童在溪邊遊玩。父親向附近商戶租用了一艘「小黃鴨」充氣船，帶同兩名分別約4至5歲及19個月大的孩子下水。當充氣船駛至一處水流較急的位置時發生翻側，兩名幼童雙雙落水。雖岸上的安全員及時將較年長的幼童救起，但19個月大男嬰瞬間被急流沖走失蹤。

現場商戶王先生表示，聽到呼救聲後，多名村民、商戶及救生員立即下水搜救。眾人手拉手排成一排，利用竹竿在水下摸索，惟下游地形複雜，經數小時搜索未果。直至19日晚上8時許，救援隊伍終在下游尋獲男嬰遺體。

歸湖鎮政府證實男嬰已不幸遇難，目前正協助家屬處理善後工作，並強調現場設有防溺水警示牌。當局同時澄清，網傳「母親不聽勸阻堅持玩水」的說法純屬謠言，呼籲網民停止造謠，以免對痛失愛子的家屬造成二次傷害。

最Hit
謝賢離世家人低調「院出」火化 霆鋒急返港送別 遺願從簡不設靈｜附本港院出服務醫院名單
謝賢離世｜家人低調「院出」火化 生前遺願從簡不設靈｜附本港院出服務醫院名單
醫生教室
7小時前
準風暴「紅霞」即將形成？天文台料本周後期入南海北部 周日離岸高地最高7級風 AI最新路徑集體「北調」
01:28
準風暴「紅霞」即將形成？天文台料本周後期入南海北部 周日離岸高地最高7級風 AI最新路徑集體「北調」
社會
5小時前
謝賢離世丨張柏芝安排Lucas返港 曾被四哥力讚謝家最好新抱 「逾億遺產」分配惹揣測
00:57
謝賢離世丨張柏芝安排Lucas返港 曾被四哥力讚謝家最好新抱 「逾億遺產」分配惹揣測
影視圈
5小時前
謝賢離世丨網民自爆初中時期曾致電搵霆鋒 四哥接聽回覆超溫柔 網民激讚：嗰句「哈哈」直頭有聲｜Juicy叮
謝賢離世丨網民自爆初中時期曾致電搵霆鋒 四哥接聽回覆超溫柔 網民激讚：嗰句「哈哈」直頭有聲｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
何伯認以摺刀刺傷何太 何伯再因病缺席 官斥：典型因愛成恨判囚2個月
00:56
何伯認以摺刀刺傷何太 何伯再因病缺席 官斥：典型因愛成恨判囚2個月
社會
6小時前
再有港人在日本自駕出車禍。NyanropS@X
00:38
北海道富良野兩車迎頭相撞致1死5傷 消息：死者為53歲港婦
即時國際
29分鐘前
獨家 ｜謝賢離世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」處理已於和合石火化
01:08
獨家 ｜謝賢離世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」處理已於和合石火化
影視圈
18小時前
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
2026-07-20 15:27 HKT
謝賢離世丨甄珍痛哭告別摯愛永留重要位置 晚年因健康問題未能再見：竟是永別
01:27
謝賢離世丨甄珍痛哭告別摯愛永留重要位置 晚年因健康問題未能再見：竟是永別
影視圈
7小時前
星島申訴王｜公審好姊妹封 $1,000人情 新娘：想叫佢Payme補差額
星島申訴王｜瑰麗酒店擺酒好姊妹封 $1,000人情 新娘網上公審：想叫佢Payme補差額
申訴熱話
10小時前