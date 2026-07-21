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家長注意｜河北11歲男童遭泳池排水口吸住溺斃 警以重大責任事故立案

即時中國
更新時間：17:30 2026-07-21 HKT
發佈時間：17:30 2026-07-21 HKT

河北省高碑店市一名11歲男童，本月初在健身游泳館淺水區被側壁排水口吸住無法掙脫，最終溺亡。警方已以重大責任事故罪立案調查。

排水口竟無防護罩

據內媒報道，就讀小學五年級的王沐（化名），於7月6日下午4時50分在「獵豹營體育中心」內游泳館遇溺。家屬指，泳池側壁一個直徑約15厘米、距水面約80厘米的排水口無安全防護罩。男童左臂連肩被吸入排水口，頭部無法露出水面，在水中掙扎約3至5分鐘。

涉事泳池。澎湃新聞
涉事泳池。澎湃新聞
警方立案通知。澎湃新聞
警方立案通知。澎湃新聞
男童醫療報告。澎湃新聞
男童醫療報告。澎湃新聞

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女職員被指只顧低頭看手機

家屬質疑，當時場內僅一名女職員在旁低頭看手機，未有觀察泳池情況；現場亦無專業救生員。事發後，當地警方、應急管理局及教育部門已介入，警方於7月14日正式立案調查。

排水口吸力驚人

泳池排水口意外殺傷力極大。據專家解說，順循環泳池的排水口一旦防護網損壞或脫落，吸力可達每平方厘米23公斤，足以吸住一頭牛。若泳池排水口未按規定安裝防護罩，或防護罩破損，游泳者肢體一旦被吸住，極難憑自身力量掙脫，溺水風險極高。多地體育部門已將排水口防護設施列為泳池安全檢查重點。

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