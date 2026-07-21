馬尾綜合症｜29歲文員久坐腰痛兩日驚變「無法大小便」  拖延48小時恐永久癱瘓

香港辦公室「久坐族」注意，日常腰酸背痛隨時是癱瘓先兆！廣州一名29歲從事文職工作的何先生，因長期久坐辦公，日前出現無明顯誘因的腰痛。他起初以為只是普通腰肌勞損而未有理會，未料兩天後症狀急劇惡化，雙下肢出現麻痺，甚至發展至大小便完全無法排出的危急狀態。送院求醫後，他確診「腰椎間盤脫出」合併「馬尾綜合症」，幸及時接受微創手術才免於終身殘疾。專家警告，此急症黃金救治時間僅得12至48小時。

腰椎間盤嚴重脫出

據《廣州日報》報道，何先生因大小便完全堵塞，前往廣州醫科大學附屬中醫醫院脊柱骨科求診。經影像學檢查，證實其腰椎間盤嚴重脫出，直接壓迫了脊椎末端的「馬尾神經」。馬尾神經形似馬尾，是支配人類雙腿感覺、運動以及排泄功能的重要「神經總電纜」。

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當這束神經受壓時，便會引發「馬尾綜合症」，臨床上會出現劇烈腰痛、雙腿無力、肛門周圍麻木，以及大小便失禁或因尿瀦留導致的「癃閉」（中醫指尿液無法排出）等嚴重症狀。

黃金搶救期僅48小時

脊柱骨科專家嚴正提醒，馬尾綜合症是極其兇險的骨科急症，治療過程形同「與時間競賽」。如果受壓的馬尾神經未能在症狀出現後的48小時內（黃金期最好在12小時內）及時進行手術減壓，神經細胞將會遭受不可逆轉的永久性損傷。

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專家指出，一旦錯過黃金搶救期，患者極可能留下終身大小便失禁、性功能障礙，甚至雙下肢癱瘓等不可逆的終身遺憾。呼籲廣大市民特別是需長期久坐的寫字樓僱員，若發現腰痛伴隨「屁股如坐硬墊般麻木」、雙腿無力像踩棉花，或排尿困難時，必須立即到急症室求醫，切勿當作普通勞損而延誤病情。

出現下面這些信號建議盡早到醫院明確診斷：