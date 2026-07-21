廣西洪災︱義工黨鑫蕊疑過勞猝死年僅29歲 孭15公斤物資徒步6小時赴「孤島」

受颱風「美莎克」帶來的持續強降雨影響，廣西橫州市多地在7月初遭遇嚴重洪災，多處道路與橋樑被洪水沖斷。據內媒近日報道，救災期間發生了一宗令人惋惜的悲劇。自發前往廣西參與救援的29歲義工黨鑫蕊，因勞累過度引發心功能衰竭，於14日在貴港市覃塘區不幸逝世。

當時正在雲南旅行

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黨鑫蕊家住四川，是鐵路眉山東站的一名鐵路控制員。7月9日，他原本請了年假前往雲南旅行，但在看到廣西受災、急需救援義工的消息後，便毅然改變行程直奔南寧，加入現場救援隊伍。

7月14日凌晨5時，黨鑫蕊與一眾義工如約出發，每人背著重約15公斤、塞滿藥品與蔬菜等急需物資的背包，踏上救援之路。

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一路上，義工們像「螞蟻搬家」般源源不絕地向受災區挺進，有人手提兩大袋大米，有人背著巨型帆布包。歷經6小時在泥濘山路上的艱辛跋涉，他們終於將物資一步步背進了被洪水圍困的「孤島」——南寧橫州市鎮龍鄉合源村舊村。

上午11時，渾身濕透、滿臉通紅的他們，終於抵達被洪水圍困的合源村舊村。僅休息了半個多小時，義工們便陸續整裝返程。

然而，在回程途中，黨鑫蕊突感身體不適、陣陣頭暈。隨後黨鑫蕊便陷入昏迷，同伴見狀一邊為他進行心肺復甦，一邊急忙聯繫救護車。但由於返程道路狹窄泥濘，救護車無法前行。醫護人員隨即攜帶搶救設備徒步20多分鐘，於下午6時4分趕抵現場展開急救。

惟醫護人員趕抵現場時，發現黨鑫蕊已無呼吸心跳、瞳孔散大。儘管醫護人員全力搶救了3多個小時，最終仍無力回天。