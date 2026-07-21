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內地男¥1.5萬買機票退款僅得¥432 攜程國航互卸膊

即時中國
更新時間：14:35 2026-07-21 HKT
發佈時間：14:35 2026-07-21 HKT

出遠門時，為求安心，不少人都習慣使用大平台訂票。然而，近日卻有內地網民遇到令人鬱悶、憤怒的退票經歷。

平台拒絕恢復訂單或改期

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內地男¥1.5萬買機票退款僅得¥432，攜程航司互相卸膊。
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據內地網民林先生反映，他早前在攜程APP花費15,217元（人民幣，下同）購買一張由北京飛往紐約的中國國際航空機票，其後因行程變動申請退票。林先生表示，辦理退票手續時，曾注意到頁面顯示「400多元」的費用提示，下意識以為這是需扣除的退票手續費，便隨即確認提交。不料次日核對賬戶時，才驚覺平台最終竟僅退還432元，導致他淨損失近1.5萬元。

發現巨額損失後，林先生要求恢復原機票訂單或辦理改期，但遭到平台拒絕。身為該平台黑鑽會員的林先生指出，平台給出的解決方案是用其賬戶內的30萬積分折現3,000元作為補償，而這也無異於用消費者自身的權益來進行所謂的「補償」。

林先生事後質疑平台的介面設計存在誤導。他指出，購買機票時，該機票被放置於APP的顯眼位置吸引顧客，但「僅部分稅費可退」等關鍵限制條款，卻僅以極小的字體標註。

退票時須獨自評估風險

此外，他發現，同頁面下方支持退改的同航線機票僅貴400元。他批評，平台能快速比價，卻未提供醒目提示告知「多花400元可避免上萬元損失」。他認為，平台在售票時提供統一入口，而退票時卻讓消費者獨自面對複雜風險與規定。

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對此，攜程工作人員回應表示，該機票的退票政策由國航制定，規定為起飛前後均不得退票。林先生獲退的432元中，包含了374元可退稅費以及58元攜程附加服務包。平台更強調提示字樣已在價格旁展示，且訂單已退票完成，無法重新恢復。

然而，當林先生向國航客服查詢相關退改細則時，國航方面則表示該機票屬於第三方出票，具體退費標準需直接聯繫出票平台，也就是攜程。

「退改簽規則如同迷宮」

事件亦引發不少網民熱議。有網民無奈表示，平台與航空公司互相推諉，讓消費者無所適從；亦有留言痛批，這種互踢皮球的背後，本質上是規則制定者的合謀，平台利用技術優勢隱匿風險，最終將結構性損失完全轉嫁給普通消費者。更有網民怒轟此類做法屬於「霸王條款」，若不徹底廢除，受害的永遠是消費者。

此外，也有不少人深有同感地指出，大家都有工作繁忙或一時疏忽的時候，平台將退改簽規則設計得如同迷宮，不應將所有精密包裝下的風險，全部歸咎於消費者個人身上。

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