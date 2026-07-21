羅湖口岸｜兩女褲袋脹卜卜又識喐 關員一截竟搜出瀕危鸚鵡｜有片

深圳羅湖海關近日偵破一宗極具心思但手法拙劣的活體瀕危物種走私案。兩名同行女性旅客企圖利用寬鬆的長褲作掩護，將兩隻高價活體瀕危鸚鵡藏於褲袋內企圖闖關，最終因口袋異常鼓起及行路姿勢怪異而引起海關注意落網。經專業機構鑑定，涉案雀鳥屬受管制瀕危物種，案件目前已轉交相關部門跟進。

紗網裹鳥腳部全被綁

案發當日，海關關員在羅湖口岸發現兩名身穿寬鬆長褲的女性旅客相繼步入海關監管區，且均未向海關主動申報任何物品。由於兩人的褲袋部位有極不自然的明顯凸起，神情慌張，關員隨即依法將二人攔截並帶往一旁作進一步檢查。

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海關人員在兩人的褲袋內，各檢獲一個黑色密封塑料袋，且能清晰感受到袋內有活物不斷蠕動的跡象。關員將塑料袋拆開後，赫然發現裡面是用半透明紗網緊緊包裹的活體鸚鵡共2隻。為了防止雀鳥掙扎或發出鳴叫洩露行蹤，這兩隻鸚鵡的腳部均已被細繩緊緊綑綁，手法極其不人道。

葵花鳳頭與金頭凱克屬二級瀕危

經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心進行物種鑑定，確認該2隻活體鸚鵡分別為「葵花鳳頭鸚鵡（Sulphur-crested Cockatoo）」及「金頭凱克鸚鵡（Black-headed Parrot）」，兩者均被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ，屬於受國家嚴格管制進出口的瀕危物種。

深圳海關再次向旅客發出嚴厲提醒，根據相關野生動物保護法律法規，除合法持有官方簽發的野生動植物進出口證書外，嚴禁任何形式的貿易、攜帶或郵寄瀕危物種及其製品進出境。海關強調，切勿以身試法，任何走私或偷運活動一經查實，情節嚴重構成犯罪者，將會被依法追究刑事責任。