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全國高考2026︱河北女憶高考684分卻錯信「規劃師」 誤入「雙非」大學抱憾至今

即時中國
更新時間：11:52 2026-07-21 HKT
發佈時間：11:51 2026-07-21 HKT

香港DSE日前放榜，不少考生與家長正忙於選校排志願，可謂有人歡喜有人愁。而在內地，高考志願填報亦進行得如火如荼。近日，便有河北網友痛心爆料，指自己當年雖然考獲高分，卻因誤信所謂的「志願規劃師」而選錯學校，至今仍活在這層陰影之中。

本可輕鬆報考頂尖院校

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由於內地高考志願填報時間由各省教育部門自行安排、並無全國統一，目前多數省份的本科批次已陸續結束，專科批次則多集中於7月下旬至 8 月初。

河北考生齊羽於2018年高考取得684分的佳績。在河北省，該分數當年本可報考中央財經大學、上海財經大學等頂尖「211」院校。然而，她因輕信一位收費3,000元人民幣的高考志願填報規劃師，最終報考並獲錄取至北京一所成立僅一年的「雙非」院校。

「雙非」原本指非「211工程」及非「985工程」的內地普通本科院校。隨著「985」與「211」統籌為「雙一流」建設，「雙非」現指未入選「一流大學」與「一流學科」建設的高校，涵蓋了一本、二本及三本等所有非「雙一流」的普通本科院校。

齊羽表示，其分數至今仍是該校錄取的最高分，而這項決定也成為她多年的遺憾。

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齊羽的遭遇並非個例。事實上，內地志願填報諮詢市場品質參差，收費由數百元至上萬元不等。部分機構招聘的「志願規劃師」實為Sales（銷售崗位），培訓重點主要在於包裝履歷與打造人設。

有部分從業者入職不足兩個月，甚至未曾接受高等教育，在直播諮詢時直接利用AI搜尋答案回覆；亦有家長花費8,800元購買服務，最終僅收到一份未妥善排版的AI生成範本。

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內地教育部及相關部門曾多次發布預警，指出國家職業資格目錄中並未設有「高考志願規劃師」相關認證，市面上各類機構頒發的證書均無官方效力，所謂「內部數據」亦屬不實資訊。官方呼籲考生與家長，各省考試院官網及教育部「陽光志願」系統等官方渠道均設有免費參考服務，填報志願時應理性參考，妥善掌握人生選擇權。
 

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