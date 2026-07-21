《澎湖海戰》原定暑期檔上映 突傳未取得公映許可證臨時撤檔

由憑藉《九龍城寨之圍城》爆紅的香港導演鄭保瑞執導，集結易烊千璽、趙麗穎、胡軍及杜江等巨星主演的歷史戰爭大片《澎湖海戰》，原定於本周五（25日）強勢攻佔大陸暑期黃金檔期。未料在距離上映僅剩6天之際，驚爆撤檔。網絡流傳官方通知顯示，該片已被要求臨時撤檔，宣傳及預售全面停擺，數位版發行及母盤製作亦已叫停。外界普遍質疑，影片因未能取得俗稱「龍標」的國家電影局公映許可證，且宣傳口號涉及敏感的兩岸政治意涵而被迫「難產」。

宣傳過度政治化恐踩雷

《澎湖海戰》自2024年開拍起便備受矚目，劇組不惜在福建及江蘇搭建大規模實景，一比一復刻古代戰船。電影以1683年清朝康熙年間，福建水師提督施琅率軍攻打澎湖、終結明鄭政權的歷史事件為主軸。

片方在前期宣傳中表現得極為高調，不僅在預告片中借康熙之口宣稱「攻下台灣，還天下一個圓滿」，更配上「統一台灣，勢不可擋」、「台灣自古是中國一部分」等敏感文宣。

然而，隨着上映日臨近，該片的官方微博自6月中旬起便停止更新，且遲遲未開啟預售，反常舉動引發業內猜測。業界分析指出，施琅攻台是極具爭議的歷史議題，影片試圖將歷史對照當前兩岸局勢，敘事過度政治化恐觸動審查部門的敏感神經，導致最終未能通過「龍標」審核。

此外，該片出品方之一的「江蘇星皓電影」近期出現管理層及股權變動，亦可能影響了上映程序。目前片方及主管機關仍未作出正式回應，這部年度重磅大作後續是否需要重新剪輯送審，或改檔擇期上映，仍屬未知之數。