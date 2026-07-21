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駐京觀察：當超級企業被武器化

即時中國
更新時間：09:08 2026-07-21 HKT
發佈時間：09:08 2026-07-21 HKT

近年來，全球產業競爭已超越單純的企業市場化角逐，演變為大國之間的戰略角力。各國持續加碼戰略產業扶持，華為、輝達、蘋果等超級企業紛紛被捲入地緣政治博弈。中國人民大學國際關係學院副院長李巍昨日指出，當前大國競爭已逐步脫離傳統的軍事、意識形態對抗，轉向圍繞產業、科技與創新能力展開的長期博弈，而超級企業已然成為大國競爭的工具，日益被政治化、武器化。

縱觀200年工業發展史，每一次產業迭代都重塑着國際政治格局。李巍稱，蒸汽時代造就了英國成為「世界工廠」和世界霸權，電氣時代推動美德日崛起、終結英國主導格局，訊息時代鞏固了美國霸權，也讓中國躋身全球競爭賽道。而2020年代開啟的智能時代，正催生中美主導的準G2全新國際格局，人工智能、清潔能源產業成為博弈核心陣地。

中國人民大學國際關係學院副院長李巍。楊浚源攝
中國人民大學國際關係學院副院長李巍。楊浚源攝

他解釋，所謂超級企業，是指替代門檻高、承載國家戰略需求的產業主體，中國的華為、比亞迪，美國的輝達、SpaceX等均是典型代表。美國依託自身全球霸權，通過關稅壁壘、技術封鎖、金融打壓、組建產業聯盟等方式遏制對手產業，本質上都是以超級企業為核心開展地緣博弈。

李巍認為，地緣政治的劇變，壓縮了超級企業的戰略自主空間，讓企業的商業活動深度嵌入大國競爭結構之中，不得不在市場效率與地緣安全間艱難權衡。企業供應鏈布局考量也從「比較優勢」轉向「政治站隊」。台積電赴美建廠、蘋果將供應鏈向東南亞轉移、阿斯麥切斷對華高端光刻機供應等案例，都是企業逼於政治壓力、違背經濟效率的被動選擇。

他相信，當國家安全、產業博弈與地緣局勢深刻重塑全球經濟運行邏輯，世界已然邁入國家積極干預產業發展的時代。中國企業不僅要直面激烈的市場競爭，更要主動適配大國戰略競爭的全新發展環境。

楊浚源 

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