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國產AI下載量突破100億次 機械人銷量佔全球70%

即時中國
更新時間：08:26 2026-07-21 HKT
發佈時間：08:25 2026-07-21 HKT

國家「十五五」規劃全力推動未來產業，過去兩年，中國在人工智能及具身智能等領域發展迅速。國家工業和信息化部昨日公布，中國人工智能開源大模型全球累計下載量已突破100億次；內地規模以上製造業企業人工智能技術應用普及率逾30%。此外，中國的四足機械人（機械狗、機械狼等）佔全球銷量份額70%，人形機械人整機產品逾400款，佔全球逾半。

國新辦昨早舉辦記者會介紹今年上半年工業和信息化發展情況。運用AI大模型協助工作及生活，已成為許多人的例行動作，國產人工智能開源大模型全球累計下載量已突破100億次。工信部總工程師王衛明表示，內地持續深化拓展「人工智能+」，規模以上製造業企業人工智能技術應用普及率已經超過30%，官方將繼續加快打通「科技—服務—產業」閉環，加快關鍵核心技術突破。

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製造業AI應用普及率逾3成

數碼經濟時代，算力是重要的基礎資源。今年上半年，內地算力規模持續提升。截至6月底，全國智能算力規模為每秒執行2185百億億次浮點運算。全國算力設施整體上架率達71.4%，建成萬卡以上智算設施52個。

國產機械人已成為「世界品牌」，杭州宇樹科技、深圳優必選，以及贏得機械人馬拉松的榮耀等科技企業，不斷湧現。工信部數據顯示，上半年，在智能機械人領域，中國研發的四足機械人佔全球銷量份額近70%，人形機械人整機產品達400多款、逾 全球半數。

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除了機械人，王衛明表示，在人工智能、半導體、新能源、生物醫藥等領域，中國同樣湧現了一批全球獨角獸企業，在國際標準研製、產業治理等方面積極貢獻中國方案。

此次工信部數據發布正值世界人工智能大會在上海落幕。據報道，機械人是本次大會最矚目板塊，逾200間企業參展，宇樹科技展示可切換人形與四足雙形態的GD01載人變形機甲、智元展出人形機械人遠征A3 Ultra、移動操作機械人精靈G2 Max等。

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