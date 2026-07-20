世界盃2026︱中企成為場外大贏家？ 如何憑5億美元鎖定決賽紅利之路

當西班牙隊吹響奪冠哨音、時隔16年再度捧起大力神盃時，遠在一萬公里外的中國贊助商無疑成為賽場外的最大贏家。本屆世界盃決賽的兩支勁旅背後，皆能看到中國品牌的深厚佈局——無論是阿根廷抑或西班牙問鼎，中國企業早已提前鎖定這場全球頂級體育盛宴的商業紅利。

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此外，本屆決賽雲集了美斯、麥巴比與耶馬三大頂級球星，而這些核心焦點早已被中國企業精準鎖定，甚至已提前押注2030年世界盃的贊助席位。TCL、伊利、瑞幸及華帝等品牌亦透過簽約西班牙與阿根廷等熱門國家隊，成功實現了極具商業回報的精準行銷。

而在技術與產品層面，聯想作為FIFA首個中國技術合作夥伴，部署逾1.7萬台設備及200名工程師，提供AI越位判罰三維建模與伺服器架構。海信則為VAR中心提供專業顯示屏，直接輔助判罰。

賽場之外，周邊衍生商品與供應鏈同樣表現不俗。潮玩品牌泡泡瑪特旗下的LABUBU成為首個登陸賽事開幕式及官方MV的中國潮玩IP，聯名產品持續熱銷。

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而在供應鏈端，義烏海關數據顯示，2025年當地體育用品出口額達116.5億元人民幣（按年增20.3%），本屆賽事訂單再增2至3成，商家更透過海外專利佈局提升產品溢價，展現出強大的製造與商業優勢。

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社群平台方面，小紅書藉由賽事轉播與內容營運，賽事期間長時觀播用戶增長近 5 倍，足球相關內容發布量達到上屆的 27 倍。從 2010 年英利首次贊助世界盃，到如今深入賽事技術運算與全球整合行銷，中國企業在頂級體育賽事中的角色已呈現出實質性的轉變。

世界盃以四年為一周期，贊助商名單亦隨之輪替。從早期英利的場邊廣告、聯想提供技術支援的裁判室，到義烏的小商品以及潮玩品牌LABUBU——再延伸至蘇超聯賽300萬元的贊助席位與一級市場高達16億元的投資押注，中國企業在體育商業領域的佈局早已超越了賽事本身。