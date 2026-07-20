揭陽虐狗2.0︱山西狗狗遭狂徒監生剝皮身亡 動保組識懸紅¥1萬緝兇

繼廣東揭陽有流浪狗媽媽及三幼犬遭小孩殘酷殺害後，內地再爆恐怖虐狗致死事件。

內地媒體「百姓關注」報道，7月20日，山西臨汾侯馬流浪狗之家公開發文懸賞1萬元人民幣，尋找兩宗人為剝皮虐狗事件的施暴者。

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狗狗慘遭監生剝皮後身亡。百姓關注

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因劇痛及感染離世

愛護動物人士路女士表示，事發於今年4月及7月初，有人先後在路西派出所附近和南西莊區域分別救下遭大面積剝皮的12歲芝娃娃與僅20多天大的小狗。兩隻受傷狗狗經寵物醫院全力搶救，終因皮膚大面積缺損引發劇痛與嚴重感染不幸離世。

路女士表示，由於懸賞多日未獲有效線索，他們正考慮向當地警方報案。

懸賞一萬元緝兇

揭陽虐狗事件於6月28日發生，保新亨鎮四名未成年人在街頭圍堵一隻流浪母狗及其身旁的幼犬，先是合力使用長木棍對犬隻母子進行猛烈擊打。之後有人更將易燃液體倒在狗狗身上，然後再點火奪命。

事件曝光後，全國愛動人士憤怒，連本港亦有人在戶外賣廣告，要求愛護動物。