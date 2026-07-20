張雪機車︱首款「電雞」曝光售價逾¥3萬 續航300公里主打「運動 + 越野」

近日，張雪機車創始人張雪公開了品牌首款電動電單車（俗稱電雞）產品。新車定位為高端運動跨界車型，定價突破3萬元人民幣，核心動力與續航表現均大幅領先市面主流旗艦電動電單車。

整車重量約170公斤

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張雪機車近日公佈新款電動電單車。微博

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該車最大的亮點在於搭載自研的ZDYD高性能電機，整機重量僅8公斤、直徑200毫米，峰值輸出功率高達50kW，最大扭矩達 90N.m。續航與補能方面，新車標定綜合續航達300公里，並支持快充，電量從10%充至 80%僅需15分鐘。整車重量控制在170公斤，官方明確其主打「運動 + 越野」的雙重屬性，區別於普通家用代步電單車。

外觀設計上，新車與傳統125cc或150cc的電單車有明顯差異。博主「房廠長」此前已曝光外觀效果圖，其獨特造型超出不少車友預期。

張雪亦表示：「我認為二輪電單車最後的挑戰，可能是晚上在小區充電不便，畢竟很多城市小區尚未配置二輪停車充電區。大家對這款車還有什麼要求？」