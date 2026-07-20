惠州17歲少年玩漂流 安全上岸洗腳跌落水溺斃

炎炎夏日，水上活動深受大眾歡迎，惟安全意識絕不能掉以輕心。廣東省惠州市上週六（18日）發生一宗令人痛心的溺斃慘劇。一名年約十七歲的青年在當地一個溫泉漂流景區遊玩，完成漂流並上岸後，疑在水邊洗腳時不慎失足跌入水中，最終不幸溺斃。

據廣東電視台節目《DV現場》報道，涉事景區的劉姓經理證實了該宗遊客遇溺事件。他指出，事發地點位於漂流活動的下船登岸區域。當時該處約有三至四名工作人員駐守，當中包括一名持證救生員及數名負責固定橡皮艇的員工。景區一直明文規定，遊客在整個漂流過程中直至完全上岸，均必須規範佩戴救生設備。

據了解，事發時該名青年已經下船登岸，且有同行友人陪伴在側，但他當時已經脫下了身上的救生衣，期間疑因在岸邊洗腳而意外滑入深水中。針對死者為何提前脫下救生裝備，以及在場工作人員當時有否作出適時的二次提醒等疑問，景區負責人回應指，相關涉事員工目前正於派出所協助警方調查，確切的事發經過與責任歸屬仍有待當局進一步釐清。

當地政府部門通報指出，當局於上週六下午約一時接獲民眾報案，稱有男遊客落水失蹤。搜救人員隨即展開連續搜救行動，直至當晚十一時許才成功尋獲該名落水青年。惟經在場醫護人員檢驗後，確認他已無生命體徵。目前，當局已成立專項善後工作組，正全力協助死者家屬處理後續事宜。