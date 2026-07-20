水利部警告廣西東部 發生山洪災害風險高
更新時間：15:01 2026-07-20 HKT
發佈時間：15:01 2026-07-20 HKT
發佈時間：15:01 2026-07-20 HKT
內地多省持續有強降雨造成不同程度水災。水利部20日會商後發預警，指廣西東部部分地區發生山洪災害可能性大。
據央視新聞，水利部今早分析研判中國防汛形勢，安排部署暴雨洪水防禦工作。
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截至星期一上午9時，吉林、遼寧、黑龍江、內蒙古、天津、河北、雲南、廣西等地15條河流仍維持超警，最大超警幅度2.29米。
本周一至於本周三（22日），受上游來水影響，松花江流域松花江幹流肇源江段、遼河流域遼河中下游幹流及渾河、海河流域薊運河等主要河流將維持超警。
受降雨影響，珠江流域西江中游幹流及支流郁江、柳江、桂江、賀江，長江中下游及洞庭湖水系湘江資水，鄱陽湖水系贛江修河昌江樂安河等主要河流將出現漲水過程，暴雨區內部分中小河流可能發生超警洪水。
水利部預警，廣西東部部分地區發生山洪災害可能性大。水利部發佈橙色山洪災害氣象預警，提醒暴雨洪水影響地區社會公眾注意防範。
廣西南寧本月6日受持續暴雨襲擊，橫州市六藍水庫、雲表水庫出現缺口，洪水造成39人死亡，9人失蹤。
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