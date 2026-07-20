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北上注意︱高鐵今起可60天前預約購票 京滬線等逾200列做試點

即時中國
更新時間：15:54 2026-07-20 HKT
發佈時間：15:54 2026-07-20 HKT

內地鐵路車票今日起推出新預約購買措施，京滬高鐵、京滬鐵路的200多趟列車試點，可以在60天前預約購票。

新華社報道，旅客今日（20日）起，可透過鐵路12306系統的「預約購票」區，在開車前第60天至第17天預約購買車票。

鐵路12306系統將於開車前第20天至第16天兌現預約訂單。7月20日至8月29日為過渡期，可依次預約9月15日及以後的車票；8月30日起，可常態化預約開車前第60天至第17天車票。

單一個鐵路12306帳戶，可同時提交3個待兌現預約訂單，每個訂單可選擇連續兩日最多3個「精確預約」以及2個「模糊預約」，預約時需明確可預約列車的優先次序，一筆訂單中最多可加入19名旅客。

暫時可供60天預約的有京滬高鐵、京滬鐵路的200多趟列車做試點。

 

 
 
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