日均3款登場︱內地上半年發佈逾600款新車 上市速度快過手機

今年以來，內地汽車市場新車發佈節奏顯著加快。據統計指出，目前國內新車的上市速度已超越手機，平均每天3款新車面世。

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銷量同比下降逾2成

據內地汽車評測平台「懂車帝」統計，今年1至6月，國內上市新車數量已突破600款（含年度小改款、配置衍生及限量特供車等），平均每月上市超過100款，折合每日至少有3款新車登場。相比之下，同期國內上市的手機新機型僅為157款。

新車發佈的密集程度在近期達到高潮。據《新浪財經》報道，16日國內車市迎來罕見的「集中佈潮」，該天共有8家車企輪番舉辦品牌活動，其中包括6場重磅新車發佈會及2場品牌慶典，活動日程從下午一直持續至深夜，被網民戲稱為汽車圈的「瘋狂星期四」。

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然而，海量新車的集中投放並未帶動整體市場規模擴大。中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會（乘聯分會）最新數據顯示，今年1至6月，全國乘用車市場累計零售銷量約870.1萬輛，同比下降20.2%。

但有業界分析認為，這種高頻上新的營運模式長期而言難以持續。汽車製造屬於重資產產業，每款新車的研發、模具開發及測試均需投入大量資金。過於頻繁地推出新車，容易引發嚴重的內部資源消耗，不僅會大幅攤薄企業利潤，亦可能對整體汽車產業鏈的健康發展造成負面影響。