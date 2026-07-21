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內地洪災︱網傳特價飲品疑為「泡水貨」 央視警告：直接丟棄

即時中國
更新時間：07:30 2026-07-21 HKT
發佈時間：07:30 2026-07-21 HKT

受颱風「美莎克」、「巴威」影響，內地多省發生嚴重洪澇，水浸程度高達數層。近日，有網民於社交平台上發佈貼文，懷疑自己收到遭洪水浸泡過的飲品，稱包裝上有明顯泥污，開蓋後亦能聞到異味，提醒其他消費者審慎檢查。

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央視新聞早前曾發文提醒，由於携帶細菌、病毒等污染物的洪水可通過樽裝飲品螺旋蓋口處的狹窄空間滲入密封包裝或附著在包裝表面，誤飲或引致腹瀉、嘔吐等傳染疾病，建議直接丟棄。

有經營檔口的商戶聲稱在進貨時，曾不慎購入懷疑泡水飲料，表面有異常摩擦痕跡，在撬開瓶蓋後更發現內側藏滿泥沙，認爲有不法商家將相關貨品作簡單衝洗後賣出，企圖魚目混珠；亦有網民表示，在飲用一箱表面有髒污的梳打水後，出現急性腸胃炎症狀，懷疑兩者有關聯。除飲品外，不少網民提醒，洪水亦可能破壞包裝食品、藥物的密封性，導致受潮或污染，應儘快處理。

網民聲稱自己收到受污染飲品。
網民聲稱自己收到受污染飲品。
飲品表面有大量劃痕，網民懷疑曾被清洗。
飲品表面有大量劃痕，網民懷疑曾被清洗。
網民發現飲品内部有污染痕跡。
網民發現飲品内部有污染痕跡。
網民發文指網購平台飲用水包裝被污染。
網民發文指網購平台飲用水包裝被污染。

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據了解，洪水中含有大量泥沙、工業廢水、寄生蟲卵及致病菌。即使飲品的瓶蓋並未擰開，髒水仍會透過瓶口螺紋的「毛細現象」滲入瓶內。當消費者擰開瓶蓋直接飲用時，殘留在瓶口的污染物便會直接接觸口腔。如誤飲此類受污染飲品，則可能出現腹瀉、嘔吐、發燒等症狀，感染腸胃傳染病。

專家建議，消費者網購時應優先選擇品牌官方旗艦店或大型連鎖超市的線上渠道，切勿盲目追求便宜，避開標榜「臨期清倉」或「廠家直銷」等價格異常低廉的散箱產品，並檢查表面是否有大量不正常的摩擦劃痕和髒污。如收到疑似問題產品，應立即停止飲用，並保留瓶身髒污及瓶蓋泥沙等證據，果斷向平台申請退貨退款。

 

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