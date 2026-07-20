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北上注意︱深圳地鐵實施「逢包必檢」首日逢暴雨 安檢塞爆乘客大排長龍

即時中國
更新時間：11:27 2026-07-20 HKT
發佈時間：11:27 2026-07-20 HKT

「今天深圳地鐵怎麼了？」「現場非常混亂！」今日（20日）不少深圳網友在社交平台發帖，反映地鐵進站安檢處秩序混亂、大排長龍。由於今日適逢周一上班日，加上天降暴雨，有網友透露現場一度有數百人被堵在安檢通道，質疑地鐵當局在實施新安檢政策後未做好應對措施。

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事實上，深圳地鐵曾於昨日（19 日）發佈提醒，宣佈自今日起調整安檢模式，實行進站安檢「全覆蓋」。新規定下，所有隨身行李物品均須通過安檢機進行過機查驗，且每位乘客進站時，亦須配合工作人員使用手持安檢設備進行人身安全檢查。

對於首日出現的擁堵情況，地鐵方面表示，目前正值暑期，外地遊客打卡與本地家庭親子遊的客流增加，疊加周一早晚高峰的通勤人流，多股客流集中湧入地鐵站，導致全線人流量大幅增加。為全方位保障乘客出行安全，故採取更嚴格的安檢措施。

深圳地鐵溫馨提醒，市民出行前請合理規劃路線，並提前預留充足的進站時間，以免耽誤行程；進站乘車時請自覺有序排隊，主動配合安檢工作，共同維護順暢高效的乘車秩序。

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