Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

婚騙疑雲︱江西男斥¥30萬閃婚 孕檢驚揭妻子患梅毒兼曾吸毒洗錢坐監

即時中國
更新時間：12:32 2026-07-20 HKT
發佈時間：12:32 2026-07-20 HKT

綜合內地媒體19日報道，江西一名男子經紅娘介紹前往貴陽相親並跨省閃婚，從見面到領證僅十餘天，先後支付彩禮、中介費及「三金」等累計逾30萬元人民幣。豈料婚後孕檢時，男方驚覺妻子隱瞞吸毒、強制戒毒，以及因盜竊與洗錢入獄的前科，甚至患有梅毒且丙肝抗體呈陽性。

男方痛批女方隱瞞真相

受害人兄長章先生指出，當初由婚戀公司提供的婚檢報告結果全為陰性，男方家屬懷疑報告涉嫌造假，痛批婚介公司與女方刻意隱瞞真相。

揭穿事件後，女方僅退還1萬元，婚戀公司則退款9萬元，仍有20多萬元未能追回。男方家屬半年來頻繁奔波於江西與貴州兩地維權，但進展甚微。目前，警方已對涉事婚介公司立案偵查。

事件引發網絡熱議，不少網友質疑「這不是閃婚，是買婚」、「閃婚難有好評，多是各取所需」，亦有人質疑婚介行業已形成黑色產業鏈，並呼籲當局嚴查。

最Hit
獨家 ｜謝賢離世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」處理已於和合石火化
01:08
獨家 ｜謝賢離世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」處理已於和合石火化
影視圈
10小時前
謝賢離世｜佘詩曼憶合作點滴珍貴片段曝光 獲四哥送花舉動暖心 激讚敬業幽默有風度
謝賢離世｜佘詩曼憶合作點滴珍貴片段曝光  獲四哥送花舉動暖心  激讚敬業幽默有風度
影視圈
12小時前
獨家｜狄波拉雙眼紅腫首度開腔回應謝賢離世  謝婷婷神情哀傷現身
01:09
獨家｜狄波拉雙眼紅腫首度開腔回應謝賢離世  謝婷婷神情哀傷現身
影視圈
14小時前
謝賢離世｜張柏芝IG轉黑頭像  連發悲傷限時動態  低調悼前老爺
謝賢離世｜張柏芝IG轉黑頭像  連發悲傷限時動態  低調悼前老爺
影視圈
13小時前
星島申訴王｜公審好姊妹封 $1,000人情 新娘：想叫佢Payme補差額
星島申訴王｜瑰麗酒店擺酒好姊妹封 $1,000人情 新娘網上公審：想叫佢Payme補差額
申訴熱話
3小時前
謝賢離世丨細數一生5段情史 兩度離婚與前妻仍是朋友「爺孫戀」Coco最轟動
01:29
謝賢離世丨細數一生5段情史 兩度離婚與前妻仍是朋友「爺孫戀」Coco最轟動
影視圈
18小時前
阿B鍾鎮濤21歲女兒鍾懿大學畢業 舉家赴倫敦見證 近年繼承爸爸衣缽入行做明星
阿B鍾鎮濤21歲女兒鍾懿大學畢業 舉家赴倫敦見證 近年繼承爸爸衣缽入行做明星
影視圈
2026-07-19 21:00 HKT
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
19小時前
陳庭欣告別奢華九肚山大宅  黃大仙5百呎新居內部曝光  裝修親民實用物件之間零距離
陳庭欣告別奢華九肚山大宅  黃大仙5百呎新居內部曝光  裝修親民實用物件之間零距離
影視圈
22小時前
世界盃2026｜阿根廷輸波後動粗 FIFA確認展開調查。美聯社
世界盃2026｜阿根廷輸波後動粗 FIFA確認展開調查
足球世界
6小時前