婚騙疑雲︱江西男斥¥30萬閃婚 孕檢驚揭妻子患梅毒兼曾吸毒洗錢坐監

綜合內地媒體19日報道，江西一名男子經紅娘介紹前往貴陽相親並跨省閃婚，從見面到領證僅十餘天，先後支付彩禮、中介費及「三金」等累計逾30萬元人民幣。豈料婚後孕檢時，男方驚覺妻子隱瞞吸毒、強制戒毒，以及因盜竊與洗錢入獄的前科，甚至患有梅毒且丙肝抗體呈陽性。

男方痛批女方隱瞞真相

受害人兄長章先生指出，當初由婚戀公司提供的婚檢報告結果全為陰性，男方家屬懷疑報告涉嫌造假，痛批婚介公司與女方刻意隱瞞真相。

揭穿事件後，女方僅退還1萬元，婚戀公司則退款9萬元，仍有20多萬元未能追回。男方家屬半年來頻繁奔波於江西與貴州兩地維權，但進展甚微。目前，警方已對涉事婚介公司立案偵查。

事件引發網絡熱議，不少網友質疑「這不是閃婚，是買婚」、「閃婚難有好評，多是各取所需」，亦有人質疑婚介行業已形成黑色產業鏈，並呼籲當局嚴查。