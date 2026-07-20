熱浪襲歐洲︱中國男變「大隻佬」 親運兩部冷氣機直送法國

早前歐洲多國遭遇強烈熱浪襲擊，各類移動式冷氣機（移動空調）因民眾瘋狂搶購而全線斷貨。為免繼續忍受酷熱煎熬，部分在歐華人索性化身「搬運工」，嘗試從內地直接攜帶冷氣機赴歐。近日，有網民在社交平台上分享自己成功攜帶兩台移動式冷氣機，從上海搭乘飛機直飛巴黎的經歷，隨即引發大批網民的好奇與熱議。

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內地《極目新聞》報道，當事人樓先生於昨日（19日）表示，目前巴黎當地的移動式冷氣機早已賣斷市，而他從國內購買一台移動式冷氣機，連同打包及購置轉換插頭等費用，合共僅花費1545元（人民幣．下同），價格遠比歐洲同款產品便宜。

內地男在網上分享親自帶冷氣機到法國的經歷。極目新聞

內地男在網上分享親自帶冷氣機到法國的經歷。極目新聞

內地男在網上分享親自帶冷氣機到法國的經歷。極目新聞

樓先生帖文中透露，巴黎早前持續高溫，當地的移動式冷氣機被搶購一空，而製冷效率較高的「雙管移動冷氣機」更是一機難求。他日前趁着從上海返回巴黎的契機，利用自己享有的三件免費托運行李額度（包括公務艙自帶的兩件免費額度，以及航空公司會員額外贈送的一件），順便帶兩部雙管移動式冷氣機回巴黎。除了自用，另一部就送予朋友。

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其中一部送友人

樓先生目前常居巴黎工作，經常往返中法兩地。他於本月15日搭乘法國航空的航班由上海飛往巴黎。他坦言，此前一直聽聞移動式冷氣機因含有壓縮機或製冷劑而無法托運，法航客服亦未能給予明確答覆，僅表示無具體規定，須以機場櫃位工作人員的現場判斷為準。



他在出發前偶然在網上看到有人成功托運的案例，於是決定抱著「一試無妨」的心態嘗試，並指國內退貨手續便捷，若機場拒絕托運便直接辦理退貨。

在花費方面，他購入的一部移動式冷氣機價格約1500元，加上機場打包花和轉換插頭費，每部總成本約為1545元。樓先生指出，雖然未有專門對比法國同款產品的價格，但近期歐洲移動式冷氣機價格暴漲，一般品牌基本需要400至500歐元（約合3100至3876元人民幣），且長期處於缺貨狀態。

目前，樓先生已在書房安裝並使用該部冷氣機。他透露，書房空間較小，冷氣機的製冷效果相當充足。