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甲醛超標︱二次元公仔徽章滿房間伴睡 上海動漫迷頭暈失眠

即時中國
更新時間：16:40 2026-07-19 HKT
發佈時間：16:40 2026-07-19 HKT

年輕一代盛行動漫文化，帶動許多顏色鮮艷的周邊產品，例如手辦模型、徽章、亞加力立牌等成為他們的至愛收藏。上海有動漫迷在一間放滿「谷子」的睡房居住3天，出現頭暈、失眠等不適，懷疑是上述動漫藏釋放高濃度甲醛造成。

不宜密集放置須通風良好

《新民晚報》、《南國早報》等報道，女動漫迷「小邪」，在約百呎的睡房，布置了超過50件動漫周邊產品，包括亞加力立牌、模型、公仔和徽章等，集中放在書桌及展示櫃。

「小邪」在睡房放滿動漫產品。新民晚報
「小邪」在睡房放滿動漫產品。新民晚報
「小邪」在睡房放滿動漫產品。新民晚報
「小邪」在睡房放滿動漫產品。新民晚報
「小邪」在睡房放滿動漫產品。新民晚報
「小邪」在睡房放滿動漫產品。新民晚報
有網民檢測動漫展示櫃內的甲醛超標逾17倍。小紅書＠沙沙拉
有網民檢測動漫展示櫃內的甲醛超標逾17倍。小紅書＠沙沙拉

「小邪」在心愛動漫「谷子」（源自Goods，或稱「骨子」，動漫的周邊產品意思）包圍3天後，出現頭暈、失眠等情況。

她原本以為自己生活習慣或身體不佳，造成一時的影響，但後來發現，自己只要在客廳逗留，上述不適便會緩減，但返回房間便又開始頭暈，才懷疑可能與房內大量動漫周邊產品釋放甲醛有關。

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「小邪」於是將房內的公仔及其他塑膠製品移除，只保留海報與貼紙，情況便明顯改善。她指，未來會重新規劃動漫產品的展示方式，加強通風以免造成健康風險。

報道指，另一動漫迷「小胡」，在家人擔心下曾檢測室內空氣質素，他特地把門窗關閉後，才以空氣甲醛快速檢測試劑進行測量，結果顯示室內甲醛濃度約為每立方公尺0.1毫克，已接近室內空氣品質標準的臨界值。

報道引述專家指，「谷子」常用的亞加力膠、合成樹脂、油墨及黏著劑等材料，在新品階段會釋放微量甲醛或其他揮發性有機物，若大量收藏又長時間放置於密閉空間，確實可能提高室內污染風險。建議收藏家保持良好通風、避免過度集中堆放。

 

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