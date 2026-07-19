C919下月執飛首條國際航線 北京至蒙古烏蘭巴托

新華社報道，自8月12日起，國航北京至蒙古國首都烏蘭巴托航線將由國產大飛機C919執飛，這條航線將成為C919執飛的首條國際航線。

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此航線計劃每日執飛1個往返航班。去程航班15:00由北京首都機場起飛，17:15抵達烏蘭巴托。回程航班18:30由烏蘭巴托起飛，20:35抵達北京首都機場。

目前，旅客已可在中國國航APP等渠道購買這條航線的客票。



C919是首架國產大型飛機，由國資背景的中國商飛開發，是中國首次按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式幹線客機。客機採用單通道窄體布局，有158至168個座位，航程4075至5555公里，與空中巴士A320、波音737機型級別相同。C919研發項目在2007年立項，2017年首飛。