杭州神秘「黃總」突邀入餐廳包廂 女博主當場拒絕成熱話

近日，浙江杭州發生一宗「黃總邀請你去包廂」事件，引發網絡廣泛熱議。一名女網絡博主獨自於當地一間餐廳用膳時，遭服務員傳話，指包廂內有一位「黃總」邀請她共晉晚餐。事件經當地相關部門介入調查後，證實純屬一場「認錯人」的誤會，涉事餐廳目前已停業整改。



《杭州日報》旗下媒體報道，該名女博主在網上直播中憶述，事發當晚她正在當地一間餐廳大堂獨自用餐，期間一名服務員突然上前向她轉達，稱包廂內有位「黃總」請她移步前往，並聲稱「去了見到他便會知道是誰」。

女博主在餐廳內離奇獲邀請入包廂，即場拒絕。

女博主在餐廳內離奇獲邀請入包廂，即場拒絕。

女博主反應錯愕，當即以不認識對方為由拒絕，並質疑若對方真的是熟人，理應親自上前打招呼，而非托人傳話。為防範潛在的安全風險，她隨即開啟手機直播記錄現場情況以保留證據，並在約半小時後，趁其他顧客離店時一同離開。



事件在網上曝光後，一度引發網民質疑，懷疑是否為博取流量而刻意擺拍的「劇本」。當事人堅決否認，強調自己純粹因為覺得該餐廳食物美味才再次光顧，根本不認識所謂的「黃氏人士」。

女博主澄清事件百分之百真實，絕無任何虛構成分，並展示了事發當日的手機影片列表以證清白，同時警告造謠者可能需要承擔相應的法律責任。

事件不斷在內地發酵，到了周六（18日）當地傳媒從屬地相關部門獲悉事件的最終調查結果。經官方核實，涉事的黃姓男子（即「黃總」）僅為一名首次光顧該店的普通顧客。

事發時，黃男將該名女博主誤認為是自己認識的朋友，因而托服務員代為傳話邀約。當局指出，該餐廳服務員在未有核實雙方是否相識的情況下，輕率地代客傳遞私人邀約信息，其行為確有不當。

目前，餐廳方面已就事件向該名女顧客正式致歉，雙方成功達成和解。涉事餐廳亦已自行暫停營業進行內部整改，並承諾後續將全面加強對員工的服務規範與安全教育培訓。