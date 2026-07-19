Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

TIFFANY起訴國產衛生巾ALFFANY侵權

即時中國
更新時間：08:34 2026-07-19 HKT
發佈時間：08:34 2026-07-19 HKT

國際珠寶品牌蒂芙尼（TIFFANY），近日起訴國產衛生巾品牌艾芙尼（ALFFANY）多項商標侵權，此案現已進入北京高院審理環節。此前，與蒂芙尼同屬LVMH集團的國際奢侈品牌路易威登（LV），亦起訴內地茶飲品牌茉莉奶白商標侵權。

要求撤銷商標

相關新聞：LV控茶飲店侵權勝訴遭「杯葛」 內地門市冷清二手價大跌

北京市高級人民法院日前開庭審理一宗涉及美國蒂芙尼公司、國家知識財產權局和海淘（上海）投資有限公司的行政案件。海淘公司現已更名為上海適里品牌管理有限公司，名下有多枚「ALFFANY」商標。

內地「九派新聞」引述艾芙尼品牌負責人劉女士前日說，公司專注衛生巾領域，品牌名源於「艾草」概念，諧音「愛護你」。

劉女士透露，目前糾紛處於行政訴訟階段，蒂芙尼公司要求撤銷商標，且已開始在各平台投訴，要求下架產品，後續可能還要申請民事賠償。

劉女士表示，公司從未想過要蹭流量，「並不是同一類目，沒有混淆的可能性」，「希望能給民營企業一個機會，如果輸了，我們只能再起一個新品牌，從零開始再做一遍，對我們將有很大的打擊」。

此前，LV亦對茉莉奶白提起商標侵權訴訟，法院一審判決茉莉奶白需賠償LV共計1030萬元人民幣，引發議論。

最Hit
沈芝華80歲大壽 陳寶珠到賀「七公主」三人再聚頭 多位殿堂級明星現身世紀同框
沈芝華80歲大壽 陳寶珠到賀「七公主」三人再聚頭 多位殿堂級明星現身世紀同框
影視圈
14小時前
世界盃2026｜英格蘭6：4法國奪季軍 麥巴比壓美斯成史上入球王
世界盃2026｜英格蘭6：4法國奪季軍 麥巴比壓美斯成史上入球王
足球世界
2小時前
90後港女轉行揸拖頭！月薪$2.9萬為自由 開工日常獲逾23萬點擊：唔會厭倦又可以賺錢
90後港女轉行揸拖頭！月薪$2.9萬為興趣 開工日常獲逾23萬點擊：唔會厭倦又可以賺錢
生活百科
11小時前
翁靜晶揭秘「捉黃腳雞」由來 「X先生」瞞阿姐級女友偷食15分鐘改寫一生 驚動警界猛人出手
翁靜晶揭秘「捉黃腳雞」由來 「X先生」瞞阿姐級女友偷食15分鐘改寫一生 驚動警界猛人出手
影視圈
17小時前
方嘉柏 (左圖左二) 與101歲余老太 (左圖左) 開心聚會 相片截圖來源： 謝玲玲IG@hlingling
方嘉柏與101歲余老太開心碰杯
馬圈快訊
18小時前
尖沙咀寶馬「黑玻璃」惹截查 揭男司機終身停牌仍駕駛 當場被捕。黎志偉攝
尖沙咀寶馬「黑玻璃」惹截查 揭男司機終身停牌仍駕駛 當場被捕
突發
8小時前
海洋公園企鵝變「世界盃神算」四強戰果神準！阿根廷/西班牙決賽心水係呢隊 網民：有見地！
海洋公園企鵝變「世界盃神算」四強戰果神準！阿根廷/西班牙決賽心水係呢隊 網民：有見地！
生活百科
17小時前
雞蛋保存秘訣｜生蛋可存放1年？即學4步正確處理｜附帶殼蛋/去殼蛋/熟蛋存放一覽表
雞蛋保存秘訣｜生蛋可存放1年？即學4步正確處理｜附帶殼蛋/去殼蛋/熟蛋存放一覽表
食用安全
15小時前
「洗米嫂」陳慧玲晒性感泳照 身材Fit過少女 10歲細女Damiana近照樣貌似足爸爸周焯華
「洗米嫂」陳慧玲晒性感泳照 身材Fit過少女 10歲細女Damiana近照樣貌似足爸爸周焯華
影視圈
18小時前
星島申訴王 | 鮫魚成釣魚界大熱 實測1小時收穫
02:34
星島申訴王 | 鮫魚成釣魚界大熱 實測1小時收穫
申訴熱話
2026-07-18 09:00 HKT