TIFFANY起訴國產衛生巾ALFFANY侵權

國際珠寶品牌蒂芙尼（TIFFANY），近日起訴國產衛生巾品牌艾芙尼（ALFFANY）多項商標侵權，此案現已進入北京高院審理環節。此前，與蒂芙尼同屬LVMH集團的國際奢侈品牌路易威登（LV），亦起訴內地茶飲品牌茉莉奶白商標侵權。

要求撤銷商標

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北京市高級人民法院日前開庭審理一宗涉及美國蒂芙尼公司、國家知識財產權局和海淘（上海）投資有限公司的行政案件。海淘公司現已更名為上海適里品牌管理有限公司，名下有多枚「ALFFANY」商標。

內地「九派新聞」引述艾芙尼品牌負責人劉女士前日說，公司專注衛生巾領域，品牌名源於「艾草」概念，諧音「愛護你」。

劉女士透露，目前糾紛處於行政訴訟階段，蒂芙尼公司要求撤銷商標，且已開始在各平台投訴，要求下架產品，後續可能還要申請民事賠償。

劉女士表示，公司從未想過要蹭流量，「並不是同一類目，沒有混淆的可能性」，「希望能給民營企業一個機會，如果輸了，我們只能再起一個新品牌，從零開始再做一遍，對我們將有很大的打擊」。

此前，LV亦對茉莉奶白提起商標侵權訴訟，法院一審判決茉莉奶白需賠償LV共計1030萬元人民幣，引發議論。