「地震預警」App︱ VIP疑獲優先推送預警惹爭議 開發單位即整改

地震來了，VIP（尊貴）會員先收到預警？四川成都高新減災研究所研發的「地震預警」近日因多項功能向會員傾斜，陷入輿論爭議。該所致歉並發公告強調，預警服務將「無差別、無延遲」面向所有用戶推送，現已全面刪除所有歧義文案。

近日有網友發帖稱，使用蘋果手機打開「地震預警」App時，發現進入軟件時，首頁會強制彈出開屏廣告，需手動點擊「跳過」才能進入，質疑若在地震發生後使用App亦會出現此情況；且VIP使用者擁有「預警資訊加速通道」，服務器優先推送預警，普通用戶則存在接收延遲，在靜音、勿擾、低電量、通話等特殊狀態下，僅VIP能收預警提醒訊息。

事件引起關注後，成都高新減災研究所15日深夜發布整改公告，指面向公眾的核心地震預警推送、災害提醒等安全功能，對所有用戶免費開放、無差別推送、不設置任何付費門檻與許可權限制。現已全面下線開屏廣告，「專屬加速通道」原意為通過擴容服務提升推送穩定性，文案存在歧義，現已全面整改。