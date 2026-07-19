官方斥「預告」落馬自媒體「炒腐」 指少數公職人員違規洩密經網絡轉賣

官方新華社旗下雜誌《半月談》前日發表調查報道指，內地一些自媒體帳號以「掛簡歷」、諧音暗語等方式，提前「預告」官員落馬，有的甚至誇大貪腐情節、編造緋聞軼事以博取流量。報道指，這些訊息的源頭往往來自體制內部，被少數公職人員違規洩露，再經網絡群組層層轉賣，部分「爆料」公眾號向訂閱者收取幾十元至399元不等的費用。報道形容這是靠「炒腐」賺錢的「黑灰產業鏈」，「破壞了黨和政府相關工作的嚴肅性」。

根據《半月談》報道，「官員簡歷」剛掛出來兩天，官方通報隨之而來，這種精準「卡點」的訊息發布，在網上並非孤例。去年7月6日，某微信公眾號發布湖北省政協原副主席周先旺的詳細簡歷。兩天後，中央紀委國家監委網站正式公布其落馬的消息。報道稱，此類「預告」訊息往往採用諧音、代稱、簡歷發布等隱晦方式，乍看並沒有甚麼新內容，但仔細琢磨就能看出其想要傳遞的訊息。

炒作落馬女性官員「養男寵」

報道稱，一些自媒體還熱衷在官員落馬後編排緋聞軼事，誇大貪腐情節。某微信公眾號在貴陽市一名女廳級幹部落馬後，發布題為《被指「養男寵」與「道德敗壞」：揭秘3名貴陽女性「市領導」的升遷之路》的文章，將貴陽市落馬的3名女性官員串聯炒作，內容低俗離奇。據了解，貴州等地的公安部門針對以上情況展開「清網」專項行動，重點核查了一些帳號，相關帳號已關停。

報道稱，當微信公眾號帳號被關停後，部分運營者轉移至短視頻平台。今年4月24日，短視頻平台有帳號以漫畫、文字等形式發布貴州省婦聯原主席涂妍的消息。5天後，貴州省紀委監委官宣涂妍被查。

報道引述受訪人士認為，這些所謂的「權威消息」、「重磅訊息」洩露反腐相關訊息，「破壞了黨和政府相關工作的嚴肅性」。一位辦案人員表示，近年反腐工作取得明顯成效，一些所謂的內部訊息被加工後發布，可能會引發不良輿論解讀。

報道直指體制內人員是消息傳播源頭。經調查發現，自去年8月以來，貴陽市某局機關黨委一級主任科員段某夥同6名親屬，運營「知XXXX」「政XX」「簡XXX」等9個微信公眾號，通過發布「官員簡歷」來暗示該官員的提拔、落馬等訊息，以此獲取經濟收益。西部某市某局工作人員註冊「黔XXX」微信公眾號，頻繁發布「官員簡歷」影射官員提拔或落馬，引發網民熱議。

辦案人員稱，官員落馬或調動的訊息流出後，會在一些軟件的聊天群中傳播，新加入群的人需繳納一定費用。「每一個公眾號背後都有3、4個群，這些初級群費用比較低，幾十元即可，新群入群費用則比較貴，有的要399元」。

發「簡歷」不屬洩露國家秘密行為

一位辦案人員稱，網民在微信公眾號發布「官員簡歷」不屬於編造謠言或者洩露國家秘密行為。此外，對誇大落馬官員貪腐情節、編撰緋聞軼事等行為，公安機關同樣無權率先闢謠，因為警方不掌握相關落馬官員的具體犯罪事實。

不過報道引述受訪專家提到「健全紀警聯動機制」，並舉例貴州等地紀檢監察機關與公安部門建立訊息共享和協同機制，紀檢監察機關及時認定訊息真偽並公開闢謠，公安部門則第一時間跟進溯源打擊。

調查發現，自去年8月以來，貴陽市某局機關黨委一級主任科員段某夥同6名親屬，運營9個微信公眾號，通過發布「官員簡歷」來暗示該官員的提拔、落馬等訊息，以此獲取經濟收益。



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