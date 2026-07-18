重慶山泥傾瀉｜巨石比整棟樓還大阻搜救 專家駁斥「煙花爆炸致山崩」

重慶市彭水縣漢葭街道昨日（17日）發生的大規模山體崩塌（山泥傾瀉）慘劇，搜救工作今日（18日）仍在爭分奪秒進行中。然而，由於崩塌區域遍布巨型落石，搜救行動陷入極大困境。官方透露，現場最大的一塊塌方巨石體積竟超過3,000立方米，相當於一整棟大樓，救援難度在近年極為罕見。此外，針對外界質疑現場煙花爆炸是否山崩主因，地質專家今日作出專項澄清，強調是「山崩引發爆炸」，而非爆炸釀成天災。

24小時雷達監控嚴防二次崩塌

綜合央視及《南方都市報》報道，崩塌現場滿目瘡痍，救援人員目前採取由兩側向中心逐步推進的方式，搜尋被埋民房殘骸。參與搶險的工程人員坦言，最大一塊落石體積達3,000多立方米，必須先使用大型重機具，配合人力將巨石逐步移除，才能深入核心區確認是否仍有人生還，難度遠超一般山崩事故。

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由於現場後方山體仍不穩定，搜救隊已架設雷達進行24小時即時監測，嚴防二次滑坡造成搜救隊伍傷亡。

專家解密地質災害成因

對於網傳現場發生爆炸導致山崩的說法，重慶市規劃和自然資源局專家組組長黎力指出，山崩主因是岩體長期懸空，加上連日暴雨滲入岩層底部，在天氣轉晴岩體收縮變形下，最終發生局部滑移、翻轉並大規模崩塌，屬於天然地質災害。

黎力強調，是山體發生崩塌後，泥石巨力衝擊並掩埋了山腳一間經營多年的煙花專賣店，才引發店內展示用的114件煙花爆竹發生衝擊性爆炸，兩者有先後之分。目前，事發地點附近的居民已全部安全撤離至一公里外的避難點，搜救隊伍正全力爭取黃金救援時間。