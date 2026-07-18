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西安東站｜「盛唐風」廁所標示爆紅 君子淑女區分男女間

即時中國
更新時間：16:00 2026-07-18 HKT
發佈時間：16:00 2026-07-18 HKT

內地高鐵站的設計愈來愈講究文化底蘊。近日，剛於6月底開通運營的西安東站，其高架層候車大廳的公共洗手間標示意外在網絡上爆紅。有別於傳統的藍紅「火柴人」男女圖示，該站別出心裁地採用了「唐代君子與淑女」的古裝人物造型來區分男女廁，配以暖黃色燈光，整體風格端莊典雅。不少旅客大讚設計高級，「感覺像走進了博物館」，甚至有網民笑言「有文化氣質到連如廁都想吟詩一首」。

8座洗手間統一「盛唐風」

綜合內媒報道，負責項目的中鐵第一勘察設計院集團副總設計師李尚力表示，網傳的古裝標示位於車站高架層的候車大廳，該區域的8座洗手間均統一採用此設計。標示的靈感源自唐代服飾文化，男廁為戴著唐代軟腳襆頭的文人雅士形象，女廁則是端莊的淑女造型，旨在將傳統文化元素自然融入公共空間，展現西安作為十三朝古都的歷史底蘊。

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重現長安城「108坊」格局

據介紹，西安東站候車大廳整體以「唐韻盛殿、路通萬邦」為設計主題。除了洗手間標示充滿唐風，車站屋頂更採用了西北地區面積最大的藻井式天花吊頂，以菱形棋盤格局還原唐長安城「108坊」的城市佈局。

此外，進站大廳側面的「盛唐氣象」文化牆，更運用3D雕刻技術及20餘萬片瓦片，勾勒出古城城樓輪廓。西安東站站房建築面積達10萬平方米，預計年旅客發送量可達3,650萬人次，其獨特的設計已成為展示西安歷史文化的新地標。

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