昆明婦手痕點火燒燬「九尾狐」 老公：燒得比我的頭還禿︱有片

雲南有婦人因為好奇，用打火機點燃長有絨毛的多肉植物「九尾狐」，想試試植物是不是真的會被燒著，結果一把火將丈夫種植多年的心血成果燒燬。目擊「兇案」過程的丈夫高情商反應，被網民大讚。

據縱覽新聞報道，14日，雲南昆明一對夫婦，坐在家中庭園的「九尾狐」旁乘涼，期間站立的妻子，突問丈夫拿打火機，將其悉心照料多年的「九尾狐」點火，結果，火勢一發不可收拾，迅速蔓延燒上頂。

看著「九尾狐」被燒，男主人則冷靜地起身，走入屋內拿出濕水地拖企圖拍熄植物上的火焰，不過，出來時「九尾狐」已經燒燬。

男子事後表示不責怪妻子，也不會直接丟棄植株，認為它緩一緩還有存活的可能。他又笑言，想不到起火後的「九尾狐」燒得這麼快，「燒得比我的頭還禿」。

網民紛紛留言，「這夫妻都是人才！閒的」、「好奇心害死貓」、「這是我8歲會幹的事」、「丈夫脾氣真好」、「我怎麼記得這個花本來就要燒一下」、「這麼大了還愛玩火，純粹就是手欠」。

俗稱「九尾狐」的其實是一種仙人掌科的垂吊型多肉植物，學名叫做猴尾柱，原產玻利維亞地區。它的肉質莖上密被長長的白色軟毛，形似狐狸尾巴，養出9條以上分枝後就會被花友俗稱為「九尾狐」，成株枝條最長可以達到1.5米，夏秋季節還能開出橙紅色的花朵。