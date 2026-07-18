江西地鐵｜赤腳男霸佔整排座椅睡覺 皮鞋遭乘客踢出車廂

江西南昌地鐵近日發生一宗令人啼笑皆非的「報復」事件。一名男子在車廂內脫去鞋履，赤腳橫躺並霸佔一整排座椅呼呼大睡。有同車乘客疑因極度不滿其自私行為，在落車時順勢將該男子的一隻皮鞋直接踢出車廂外。事件在網絡上引發熱烈討論，南昌地鐵官方回應稱，證實已尋獲涉事皮鞋，並呼籲乘客遇事應尋求職員協助，切勿「私了」。

網民讚大快人心 地鐵公司籲勿自行處置

綜合內地媒體報道，網傳影片顯示，該名男子在南昌地鐵車廂內旁若無人地脫下雙鞋，赤腳平躺於長椅上，一人獨佔數個座位，完全無視其他乘客的目光與車廂秩序。此時，一名準備落車的乘客在車門打開之際，突然伸腳將男子掉落在地上的一隻皮鞋踢出車廂外，隨即揚長而去。該名霸位男子當時仍在熟睡，對自己即將面臨「赤腳落車」的窘境渾然不知。

網傳影片可見，一名男子赤腳睡在整排座椅上，一隻皮鞋在地上。

網傳影片可見，有乘客將男子的皮鞋踢到車廂門前。

網傳影片可見，該男子的皮鞋被踢出車廂，落在月台上。

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影片曝光後迅速在各大社交平台瘋傳。不少網民大讚「踢鞋」行為大快人心，形容此舉是「用魔法打敗魔法」的完美示範；但亦有部分網民指出，雖然霸位睡覺有違公德，但「踢鞋」屬於破壞他人財物的過激行為，絕不可取。

南昌地鐵工作人員事後回應事件，證實清潔人員已在相關車站範圍尋獲該隻被踢走的皮鞋，目前已將其列作失物妥善保管，惟暫未有失主前來認領。地鐵方面強調，在車廂內霸佔座位睡覺屬於不雅行為，職員巡查時若發現會及時上前勸阻。同時，當局呼籲廣大乘客，若遇到任何不文明行為，應主動向車站職員或車廂乘務員反映，切勿自行以不當方式處理，以免引發不必要的衝突。