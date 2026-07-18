世界AI大會｜WAIC辦AI女性論壇 黎家盈太空送祝福

世界AI大會17日在上海舉行AI女性論壇。香港女太空人黎家盈在太空站，以短片送來祝福，勉勵廣大女性科技從業者搶抓人工智能發展機遇，逐夢報國。



央視報道，2026世界人工智能大會（WAIC）暨人工智能全球治理高等級會議AI女性論壇在上海舉行。



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論壇以「AI躍遷・她動能」為主題，聚焦AI演化趨勢、AIGC女性創造、AI人才培育、AI全球治理四大方向，通過主旨演講、成果發佈、賽事展示、研討交流等形式，共商人工智能演化趨勢、女性創新創造、人才培育、全球治理等前沿話題。



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論壇上，神舟二十三號航天員、香港女太空人黎家盈，在太空站送出來自太空的問候。短片中，黎家盈祝賀本次論壇順利舉辦，勉勵廣大女性科技從業者搶抓人工智能發展機遇，逐夢報國。