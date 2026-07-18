前國腳申思3天摑青訓球員20耳光 上海市足協向涉事球會開罰並勒令退股

中國足壇醜聞。53歲的前中國男足國腳申思，近日被爆出在主持青訓期間，竟於短短3天內對一名未成年小球員連續掌摑20多次，下手極之狠毒，球員家長憤而報警求助。事件曝光後隨即引發全網口誅筆伐，更扯出申思早在2013年已因受賄罪成而被「終身禁止從事任何足球活動」，卻一直違規保留民營青訓機構股權的制度漏洞。上海市足球協會今日（18日）發表官方通報，宣布重罰涉事俱樂部，並勒令申思限期內必須徹底退出股權。

曾因受賄坐監遭終身「禁足」

網傳視頻顯示，申思在教學過程中動作粗暴，3天內向一名小球員連續打了20多記耳光，其中一記耳光更將孩子打至踉蹌後退，引發社會對保護未成年球員的強烈關注。

前國腳申思涉嫌毆打青少年球員。

事實上，申思與另一前國腳祁宏，於2012年因非國家工作人員受賄罪，分別被判囚6年及5年半。中國足協於2013年對其作出終身「禁足」的極刑處罰。惟經上海市足協調查發現，雖然申思未直接參與官方活動，但他竟一直保留著2006年創立的「上海幸運星足球俱樂部」創始股東身份至今，暴露了民營青訓機構市場化培訓業務的監管盲區。

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上海足協重罰幸運星

為嚴肅行業紀律，上海市足協今日宣布對「上海幸運星」採取兩項重罰措施：一是予以警告、禁止註冊新球員6個月及罰款2萬元人民幣；二是責成俱樂部限期完成股權變更，徹底釐清禁足人員的財產權益與足球業務從業邊界，嚴禁行業禁足人員以任何名義參與足球相關業務。

中國足協亦發表聲明，強調將密切關注有關部門就小球員被打的調查進展，重申對禁足人員實行全流程篩查管控，堅決杜絕侵害未成年人權益的暴行。