湖北漢3日掃走超市一年白酒銷量 醒目店員報警揭詐騙洗錢

湖北有超市員工，發現3天之間賣出的高級白酒，等於一整年的銷量。翻看閉路電視發現有人不問價「掃貨」，懷疑當中有「古怪」，警方接報後調查，發現是「贓款下單、線下取貨、轉賣變現」的詐騙洗錢案。

湖北宜城市某超市工作人員李某6月2日盤點貨物時發現，高級白酒如五糧液、劍南春等的銷量在3日間趕過一年平均量，累計售出逾200瓶，總值超過13萬元（人民幣，下同）。

加上買酒的消費者，是網上落單，門店自提，每次取貨的男子也不問價、不驗貨，幾分鐘便把貨取走。

李某懷疑事件涉及洗黑錢犯罪，於是暗中搜集證據交及警方。

警方調查後，發現提貨人的身份資料是偽造，付款買白酒的賬戶又分散全國，每筆訂單支付時間與提貨時間間隔極短，與電詐贓款快速變現的作案特徵高度吻合。相信提貨人是車手，背後是一條「贓款下單、線下取貨、轉賣變現」犯罪組織。

6月3日下午，超市通知提貨男子再現身，警方採取行動拘捕提貨男子魯某和接應同夥張某。二人按上級指示買高級白酒，轉運外地變現，按貨值抽取「提成」獲利約7000元。

案件偵辦過程中，民警同步推進追贓挽損工作，已為受害群眾追回9萬餘元經濟損失。