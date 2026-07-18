世界盃2026｜浙江泰隆銀行推決賽日「延後上班」 員工幸福感爆棚

四年一度的世界盃即將迎來巔峰對決，當全球打工仔正為「周一通宵睇波、返工遲到」而苦惱之際，內地竟有「神仙公司」主動安排「延後上班」，引來全網打工仔直呼羨慕！

2026美加墨世界盃決賽將於下周一（20日）凌晨3時隆重上演，浙江泰隆商業銀行總行日前向全體員工發出內部郵件，宣布為了提升員工幸福感，除保障業務正常運作的必要崗位外，其餘員工於決賽當日（20日）的上班時間均可推遲至上午10時30分，讓大家無後顧之憂地享受足球盛宴。

非臨時噱頭已成傳統

不少該行員工隨即在社交平台興奮曬出總行的「世界盃延遲上班通知」。通知指，員工經報備部門負責人同意後，周一只需在10時30分前完成打卡即可。有員工留言直呼「幸福感爆棚、太貼心！」

員工網上發布公司的內部通知。

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事實上，這波「神仙操作」並非臨時蹭熱度的流量噱頭，而是該行延續多年的傳統。早在2018年俄羅斯世界盃決賽期間，該行便曾推出過同樣的延遲返工人性化福利。

人工高福利多

總部位於浙江台州的泰隆商業銀行成立於1993年，是一家專注小微金融的城市商業銀行，目前資產總額已超4,800億元人民幣。除制度人性化，該行待遇亦相當優厚。根據其2025年報披露的職工薪酬數據計算，該行正式員工逾1.3萬人，人均年薪酬高達27.56萬元。

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有員工順勢貼出招募啟事，顯示客戶經理年薪12萬元起，福利包括六險二金、父母領薪、年度旅遊及免費體檢等20多種。在各大銀行正忙於利用世界盃進行發卡、推消費返現等體育營銷大戰的當下，該行選擇給予員工充分的休息空間，在冰冷的職場中顯得格外溫馨。

