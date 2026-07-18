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著名作曲家陳鋼上海病逝享年91歲 小提琴協奏曲《梁祝》共同創作者

即時中國
更新時間：11:45 2026-07-18 HKT
發佈時間：11:45 2026-07-18 HKT

中國交響樂壇一代巨擘隕落！據上海音樂學院證實，著名作曲家、上音教授陳鋼，因病於今日（18日）凌晨4時50分在上海與世長辭，享年91歲。陳鋼一生致力於將西方交響樂與中國傳統民間文脈融合，其於24歲時與同窗何占豪共同創作的小提琴協奏曲《梁山伯與祝英台》（簡稱《梁祝》），至今仍是國際舞台上演奏次數最多、最具代表性的中國交響樂。

24歲與何占豪共創《梁祝》

陳鋼1935年生於上海，1955年考入上海音樂學院。1959年，年僅24歲的陳鋼與何占豪大膽嘗試，將越劇婉轉唱腔融入西方交響樂架構，創作了小提琴協奏曲《梁祝》。

作品由小提琴家俞麗拿首演後一炮而紅，其溫婉動人的「化蝶」旋律迅速響徹全球。陳鋼曾表示，反覆打磨這首曲子，就是為了「讓西方交響樂聽懂中國情感」，這體現了文化自信的底氣。

晚年筆力不衰九旬仍創作

在漫長的音樂生涯中，陳鋼創作不輟。他於1970年代寫下《金色的爐台》、《苗嶺的早晨》及《陽光照耀著塔什庫爾幹》等，組成家喻戶曉的「紅色小提琴」系列；1980年代又創作了被譽為《梁祝》姐妹篇的協奏曲《王昭君》。

據新民晚報，陳鋼不僅是音樂大師，更是海派文脈的守護者。他於2012年創辦「克勒門文化沙龍」，致力於打撈城市記憶、講述上海故事。2025年10月，高齡90歲的他交出人生最後一部大型管弦新作《交響序曲——繁花》，作為贈予故土上海最溫柔的禮物。陳鋼大師的離去令無數樂迷深感哀痛，但他留下「希望讓陽光普照全世界」的滾燙心聲，將隨著《梁祝》的琴聲永遠流傳。

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