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6歲女童游水課溺亡 長沙泳館停業受查

即時中國
更新時間：09:17 2026-07-18 HKT
發佈時間：09:17 2026-07-18 HKT

湖南長沙一名家長發文稱，6歲女兒瑩瑩（化名）本月12日在小區游泳館上課時，不幸溺亡。當時現場只有另一名家長和游泳館負青人幫忙施救，而救生員和教練員並未參與救助。據悉，游泳館涉事區域閉路電視損壞，暫無法知曉事發具體經過。

長沙市岳麓區文旅體局對前日發布通知：經檢查，發現涉事游泳館存在嚴重經營安全隱患，責令即日起停止營業。湖南湘江新區宣傳部門人員稱，涉事教練及場館負責人被帶往派出所接受問詢。

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女童家屬昨告訴《中國新聞周刊》，當日下午3時，瑩瑩在上「一對二」的付費游泳課，快結束時，教練臨時通知家長換上泳衣，陪孩子下水熟練動作。3分鐘後，瑩瑩父親換上泳衣回來，不見女兒蹤影，經尋找，發現其半沉於水中，立即救上岸後實施急救。不幸的是，瑩瑩後經送醫搶救無效身亡。死亡證明顯示，死因為「在自然水域中淹溺和沉沒」。但家屬質疑游泳館看護及救助不力，「他們完全沒起到作用，教練和安全員但凡有一人起到作用，孩子就不會出事」。

家屬稱，該游泳館是由一連鎖機構經營，這是瑩瑩第二次來上課，教練是一名去年剛大學畢業的22歲女子。瑩瑩當天在兒童泳池上課，岸邊標注「兒童池水深0.5米」，但據家屬實際測量，水深達0.88米，遠超標識深度。

 
 
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