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深圳2.5小時直達南寧 深南高鐵料明年通車

即時中國
更新時間：09:02 2026-07-18 HKT
發佈時間：09:02 2026-07-18 HKT

連接廣東與廣西的深南高鐵取得突破性進展，全長5.51公里的丘山隧道順利貫通，是深南高鐵目前貫通的最長隧道。全線預計2027年建成通車，屆時深圳至南寧高鐵耗時由現在的3.5小時縮短至2.5小時。

據廣東交通消息，近日，深南高鐵SNSG-2標段關鍵工程「丘山隧道」，歷時785天順利貫通。這是深南高鐵全線率先貫通的第一條5公里以上長大隧道，標誌項目建設取得突破性進展。

深南高鐵SNSG-2標段位於雲浮市雲城區、雲安區境內，線路全長約29.8公里。丘山隧道全長5510米，為設計時速350公里的單洞雙線隧道。

深南高鐵是國家「八縱八橫」高鐵網包（銀）海通道的核心組成部分，全長約661公里，位於廣東省和廣西壯族自治區境內，東起廣東深圳市，西至廣西南寧市，一共18個站點，是粵港澳大灣區快速通往西南地區的高速鐵路新通道。

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