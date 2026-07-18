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安徽女清吧遭落「偉哥」兼非禮 報警未獲受理引爭議

即時中國
更新時間：12:45 2026-07-18 HKT
發佈時間：12:35 2026-07-18 HKT

安徽滁州4個月前發生一宗女子在清吧遭陌生男子投放處方壯陽藥「偉哥」的案件，因警方不予刑事立案而陷入僵局。當事人程女士於昨日（17日）公開發聲求助，控訴本地部門拒絕受理，令其面臨無訴訟程序可走的絕望境地。

摸腿摟腰兼落藥狡辯「只是開玩笑」 

該事件源於2026年3月12日晚上，程女士在滁州某清吧遭到陌生男子韓某搭訕糾纏。期間，韓某對她進行摸腿、摟腰等肢體騷擾，程女士因感到害怕而將其推開。隨後，韓某拿出一份英文包裝、內含100毫克「偉哥」等量成分的藥物向程女士展示。

閉路電視隨後更拍到，韓某趁程女士離席上廁所時，將該袋裝藥物投入她的玻璃杯中，並在程女士快回座時往杯內倒滿啤酒。程女士返回飲用後，察覺杯底殘留粉紅色凝膠異物而報警求助。

警方到場取證後，滁州市公安局琅琊分局卻認為事件不構成刑事犯罪，不予立案，僅促成治安調解，由韓某向程女士賠償13,000元人民幣了事。涉事男子韓某接受媒體訪問時，甚至輕描淡寫地指「只是開玩笑倒進杯子讓她嚐一下」。

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惟「偉哥」不屬管制藥品

然而，程女士在諮詢律師後，認為下藥行為已涉嫌刑事犯罪，決定撤銷調解協議、全額退還賠償金，並堅持循法律途徑維權。

目前，本案在刑事法律適用與訴訟程序上面臨多重障礙。在刑事立案方面，由於「偉哥」屬於普通處方藥，並非國家管制的麻醉或精神類藥品，因此無法適用「欺騙他人吸毒罪」或「投放危險物質罪」。

同時，因程女士及時察覺而未飲用，未造成輕傷以上的實質身體後果，亦難以達到「故意傷害罪」的立案標準。儘管監控顯示韓某是趁人離席時偷投，但其「開玩笑」的自辯，直接影響了司法機關對其是否構成「強姦或強制猥褻未遂」之主觀意圖的認定。

後續處理引發公眾強烈質疑

但是，此案的後續處理也引發了公眾的強烈質疑。輿論認為，即使刑事立案存在困難，韓某下藥及肢體騷擾的行為已明顯違反《治安管理處罰法》，警方理應對其處以行政拘留和罰款，而不應僅以行政調解結案。

此外，案件的程序性障礙也令人生疑，程女士透露，滁州市琅琊區人民法院拒絕受理其上訴狀，且拒絕出具不予受理的裁定書，使她目前面臨無法進入司法訴訟程序、連法庭也無法登上的困境。

程女士重申，案發當晚她遭受了猥褻、下藥、被搶奪報警電話及毀滅證據等侵害，並在拒絕簽署被誘導的諒解書後遭到恐嚇，而現場閉路電視已完整拍下過程。這場經歷給她帶來嚴重的心理創傷，不僅半月內體重驟降十多斤，更被診斷出重度以上的焦慮與抑鬱，甚至連派出所提供的瓶裝水都不敢飲用。

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