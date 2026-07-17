奇蹟重逢︱滬男雲南看日出幫台灣遊客影相 閒聊驚揭對方竟是失聯多年大伯

近日，上海的陳先生分享自己去雲南出差時在雲南瀘沽湖看日出，幫一位陌生遊客拍照後，閒聊中發現對方身份竟和自己印像中家族失聯多年的台灣親戚逐漸重合，最終確認對方就是自己大伯。這段親身經歷，引發百萬網友關注。

家族成員均感不可思議

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「茫茫人海，十幾億人口，竟然在千里之外的瀘沽湖畔偶然相遇，這樣的血緣和緣分，真的是巧合到我自己都震驚的程度了。」陳先生寫道。

7月16日，陳先生告訴內地《瀟湘晨報》這段奇遇背後的淵源。7月9日清晨6時許，陳先生在瀘沽湖看日出時幫一位遊客拍照，拍完之後兩人順勢聊了起來。交談之中，陳先生得知對方祖籍浙江濮院，現定居台灣省高雄市，通過微信傳照片得知對方姓費——這三點與陳先生此前對家中遠在台灣省的親戚所知的所有信息吻合。

陳先生將照片與經過發給父親，父親問：「他爸是否叫費雲峰？」詢問後，陳先生與費先生電話詳談核實細節，最終確認對方就是自己失聯多年的親人。

原來，費先生的父親和陳先生的爺爺，是親兄弟。「解放前他們倆兄弟就失聯了，我爺爺的大哥去了台灣省，而我爺爺被一對陳姓夫婦收養。按輩分，我應該叫這位大哥大伯或者叔叔。」

陳先生將這一消息分享至家族群後，所有人都覺得不可置信，「我第一時間就跟他們說了，他們都覺得特別的巧合，就是難以置信的巧合，很神奇。我們大的家族群裡面，有20個人左右，就是我的長輩，包括一些同輩，大家都覺得這個事情特別巧。」

陳先生的父親也找出了費先生父親1991年寄給自己的信，「當時大爺爺托人帶了200美金給我爺爺，那個年代大陸生活水平還比較低，200美金應該是筆巨款了吧。」

遺憾的是，因為行程衝突，當天陳先生並無機會與費先生坐下來好好聊聊。「大伯說他下次回大陸時，會到我家來看看，兩家人的淵源，將來可能需要我們這一代人來維繫了。」