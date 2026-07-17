安全第一︱蘇州騎手「等紅燈」不計配送時間 全國首創八月試行

為了解決外賣配送超時問題，不少外賣騎手在送單途中「爭分奪秒」，逆行、超速及闖紅燈等高危交通違法行為更是屢見不鮮，為道路交通安全埋下極大隱患。江蘇蘇州宣布將於八月初推出全國首創的交管新政，在姑蘇區和蘇州工業園區率先試點，為外賣騎手量身定制「等紅燈自動暫停計時」機制。

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蘇州市公安局交警支隊隊長指出，當外賣騎手在路口等待紅綠燈時，其接單系統上的計時器便會自動暫停，配送的截止時間亦會相應順延。交警部門將在嚴守數據安全的前提下，依託標準化交通信號聯網平台，將官方的交管路況及違法預警數據，與各大外賣配送平台的運行數據進行雙向融合與互通。

安全獎獲座駕充電補貼

除了優化計時算法外，為防止騎手過度疲勞駕駛，系統亦將實施連續跑單滿四小時強制休息提醒，以及連續跑單滿十二小時強制下線的硬性機制。



當局會設立月度正向激勵機制，對於在一個月內沒有任何交通違規記錄的優秀騎手，將聯合平台給予手機話費補貼、電動車充電補助，甚至提供「小候鳥」（隨遷子女）蘇州園林門票等福利。

蘇州交管部門表示，期望透過是次優化平台算法的舉措，推動城市交通治理從傳統的事後處罰向事前預防轉變，在切實守護外賣騎手出行安全的同時，進一步規範城市道路的交通秩序。