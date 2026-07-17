曲婉婷自爆曾患乳癌已切除單側乳房 網民重提其母貪腐案痛批「現世報」

曾憑歌曲《我的歌聲裡》走紅的內地歌手曲婉婷，近日接受加拿大媒體《Fête Chinoise》專訪時，首度公開透露自己曾在2020年新冠疫情期間確診乳癌。她表示，得知病情當下十分震驚，心想「為甚麼是我」，如今她已切除左側乳房，並勇敢分享抗癌歷程。未料，曲婉婷自爆病情反惹來內地網民的風涼話。

曲婉婷透露，2020年時她發現左側乳房出現腫塊，經切片檢查後確診乳癌。恰巧家人當時正深陷貪污官司，她在動手術時身邊僅有兩名朋友陪伴，讓她崩潰直呼：「那就是我需要家人的時刻，我想念我的家人。」

醫生起初為她切除腫瘤，但後續檢查發現約70%的乳房組織仍有癌細胞，建議她進行全乳房切除及重建手術。然而，她擔心植入外來物會產生排斥反應或引發其他病變，最終決定不進行乳房重建。回憶當時面臨的掙扎，她解釋，歌曲《9 More Days》是因為病情才創作出來，象徵手術前的9天倒數。

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曲婉婷於2012年爆紅，但其母親、原哈爾濱市發改委副主任張明傑，因涉嫌貪污、受賄及濫用職權，造成公共財產損失逾3.5億元（逾4億港元）人民幣。張明傑於2021年11月被中國法院一審判處無期徒刑，剝奪政治權利終身並沒收個人全部財產，此案當時在中國社會引發極大公憤。

張明傑（右）被判無期徒刑，同案的王紹玉（左）判刑十四年。

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自其母貪腐案東窗事發後，曲婉婷便長期定居加拿大。期間，她多次在社群平台上為母親「喊冤」並表達思念，此舉引發中國網民強烈不滿與憤怒。輿論批評她海外留學與奢華生活的費用皆來自母親貪污所得，指責其「吃人血饅頭」。儘管張明傑已入獄服刑，但只要曲婉婷在網路上更新生活近況，仍會招致網民討伐。

此次曲婉婷透露患癌切乳的消息，並未獲得輿論的同情，反而引來網民排山倒海的謾罵與詛咒。不少人甚至將其患病與其母的貪污惡行掛鉤，紛紛留言痛斥這是「現世報」與「報應」，甚至稱其為「天大的好事」。