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福建八旬拾荒婦慘遭陌生女擸地拖暴打 正義男出手擒兇︱有片

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更新時間：07:10 2026-07-18 HKT
發佈時間：07:10 2026-07-18 HKT

本該是子孫環膝、頤養天年的年紀，福建漳州古雷鎮一名年近九旬（89歲）的老婦，卻因受困於經濟壓力，仍須靠拾荒來幫補生計。令人更痛心的是，這名老婦在街頭遭年輕女子暴打，導致全身多處重傷，更一度短暫失去視力。

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治療後傷勢逐步好轉

事件發生於7月14日上午9時許。目擊者賴女士表示，施暴女子起初用樹枝抽打老婦，在旁人勸阻無效後，更持地拖多次猛烈擊打老婦頭部。危急之際，一名騎車路過的男子隨即上前將打人女子制伏。

受傷老婦隨後被送往醫院搶救，其頭部及面部多處受傷、眼部嚴重充血並曾短暫失去視力，所幸經轉院治療後傷勢已逐步好轉。受害者家屬透露，目前已接獲警方通知，將為老婦進行傷情鑑定；打人者的家屬則表態願意承擔傷者的全部醫療費用。

此事件隨即引發網絡強烈譴責與廣泛關注。許多網民對老婦的遭遇感到無比痛心，紛紛留言要求執法部門對施暴者「頂格處罰」，強調這並非賠錢就能了事，必須受到法律嚴懲。

同時，也有不少網民擔憂行兇者家屬最終會以精神疾病為由作為「擋箭牌」來逃避刑事責任。目前，當地警方已正式介入，案件正在進一步調查處理中。

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