重慶彭水山體崩塌至少8死 多棟民居垮塌民眾驚恐大叫：快走快走︱有片

今日早上9時許，重慶彭水縣漢葭街道突發山泥傾瀉山體崩塌，致下方多棟居民樓垮塌。據官方晚上公布，現場搜救出18人，其中8人死亡。



新華社報道，應急管理部啟動國家地質災害二級應急響應，部長張成中率工作組趕赴現場指導救援處置。接報後，張成中立即調度部署搶險救援工作，要求全力搜救被困人員。應急管理部調派自然災害工程應急救援中心（中國安能集團）100人攜帶裝備趕赴現場處置。

相關新聞：重慶山泥傾瀉︱疑煙花廠爆炸引發 山體垮塌前後畫面對比

網上流出影片所見，事發後，現場塵土飛揚，街上民眾紛紛逃跑避難，並大叫提醒其他人「快走，快走」。另一段無人機影片所見，山泥傾瀉面積龐大，有民房或被掩埋。

報道稱，經初步核實，今日8時許，社區網格員發現有零星落石後緊急預警，屬地迅速組織60多名群眾全部安全轉移。

截至11時38分，已搜救出9名被困人員，並立刻送醫救治，均暫無生命危險。目前搜救工作正在繼續。



《新京報》報道，重慶彭水縣商戶蒲先生說，自己的商鋪就在山下，有3個工人被困，現在聯絡不到。

