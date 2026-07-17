金正恩會見王滬寧 強調積極發展朝中關係乃黨和政府堅定方針

據朝中社今日（17）報道，北韓國務委員會委員長金正恩昨日（16日）在平壤接見了由全國政協主席王滬寧率領的中國黨政代表團。

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北韓：朝中關係對全球安全舉足輕重

金正恩表示，中方派出高級別代表團訪問北韓，充分體現了對朝中關係的高度重視，以及切實落實雙邊領導人平壤會談共識的堅定意志。

他指出，《朝中友好合作互助條約》界定了兩國的戰略關係並提出發展方向，在維護朝中根本利益、保障地區及全球和平安全上發揮了舉足輕重的作用。金正恩強調，積極推動雙邊關係發展，是黨和政府堅定不移的方針。

王滬寧則回應，中方願全面履行兩黨兩國最高領導人透過歷史性平壤會晤達成的重要共識與各項協議，進一步增進政治互信，深化團結協作。

今年適逢《朝中友好合作互助條約》簽訂65周年，應北韓勞動黨中央委員會和北韓政府邀請，王滬寧率領中國黨政代表團於本月15日至17日對北韓進行正式友好訪問。

另據，外交部官網消息，王滬寧昨日（16日）也在平壤，同北韓勞動黨中央政治局常委、內閣總理朴泰成共同出席了條約簽訂65周年的紀念招待會。