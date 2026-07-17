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realme宣布退出中國市場 用家讚高性價超越小米

即時中國
更新時間：09:34 2026-07-17 HKT
發佈時間：09:34 2026-07-17 HKT

內地手機市場競爭激烈。內地手機品牌realme（真我）副總裁、中國區總裁徐起周四（16日）在微博發文，宣布realme真我手機在中國市場暫停產品更新：realme將按下中國市場的暫停鍵。消息震驚業界及用家，相關詞條立刻衝上熱搜第一，引發網友關注。

針對售後問題，徐起表示真我現有機型的後續銷售、售後質保將由OPPO官方團隊全面接手。至於系統更新，下一代ColorOS發布後，realme用戶可以在收到更新提示時，更新至ColorOS系統。徐起更在帖文中，形容這是理性的轉身。

去年佔全球市場11%

經濟觀察報報道，7月16日，OPPO方面確認了子品牌全球產品策略：未來realme新品將聚焦海外市場，在中國市場暫停產品更新；一加（oneplus）主力發展中國市場，暫停在歐洲和北美發布新品，此外一加在印度市場的產品更新保持不變。realme和一加新品未來都會聚焦游戲和性能賽道。

realme原本是OPPO的海外子品牌。創立於‌2018年5月4日‌（宣布獨立），初期主要面向印度等海外市場，於‌2019年‌正式進入國內市場。realme曾以極高性價比被封為「超小米」，主打親民價格。

2026年1月，存儲漲價周期下，OPPO宣布內部品牌戰略調整，realme是被調整的品牌之一。OPPO宣布，為進一步協同作戰、整合資源，realme將回歸OPPO，成為旗下子品牌。在此之前，realme品牌、管理、市場均獨立運作。2025年全年，OPPO全球市場份額11%，位居第四。


 

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