湖北職校11師生製作AI科幻長片 兩月殺青

人工智能（AI）成為影視行業製作主流，正在一步步變成現實。湖北黃岡科技職業學院電商傳媒學院近日公布，由11名師生聯合打造的AI懸疑科幻電影《莊生》已完成主體創作，正式殺青。影片時長90分鐘。

影片時長90分鐘

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內地極目新聞引述導演付天君介紹，這是全國首部由高職院校師生共創的長篇AI電影，突破AI影視以短視頻為主的局限。付天君是學校特聘企業導師，有十多年一線影視製作經驗，曾參與《長城》、《白夜追凶》、《罰罪》等知名影視項目。

《莊生》創作團隊共11人，由付天君帶領10名學生組建。項目於4月21日啟動，僅用兩個月便完成全片AI素材生成、鏡頭搭建和敘事剪輯。劇本可視化、虛擬場景搭建、角色生成、動態鏡頭渲染等核心環節，均由師生團隊自主操作完成。

故事設定在2030年，人類可通過腦機接口將意識上傳到數碼世界。影片借用「莊周夢蝶」的典故，探討「虛擬與現實」這一話題。影片搭建了多層平行世界：現代都市、未來戰場、神話神域、叢林冒險，全片採用4K高清規格和杜比7.1聲道音效。

目前，團隊正推進調色、配音、配樂、音效等後期工作。影片完成後，學校將舉辦首映禮和行業交流展映活動。