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LV控茶飲店侵權勝訴遭「杯葛」 門市冷清二手價大跌

即時中國
更新時間：08:46 2026-07-17 HKT
發佈時間：08:46 2026-07-17 HKT

國際奢侈品牌LV早前起訴深圳茶飲茉莉奶白商標侵權後，引發大批網民不滿。內地傳媒報道，事件發生後包括上海等多地的LV門店排隊盛況不再，二手市場價格跳水。

上海市中心分店人龍不再

紅星新聞報道，上海市中心多間LV門店以往常見的排隊圍欄與等候客流，如今已難覓蹤跡。記者以顧客身份詢問導購，近期LV起訴風波是否影響客流，導購遲疑片刻後坦言：「客流多少會有一些影響，不過也不排除別的原因。」

相關新聞：LV控告內地茶飲品牌商標侵權獲賠¥1030萬 茉莉奶白：將上訴

在轉售市場，LV多款熱門包袋正經歷一輪明顯減價潮。以近年來「一包難求」的爆款Carryall小號手袋為例，官方售價2.3萬元（人民幣，下同），網購平台「得物」APP上全新款已跌至1.9萬元，較原價跌約4000元。其他款式跌幅更為慘烈，曾被視為通勤標配的Neverfull小號手袋，公價1.44萬元，同平台8.5成新已跌至4219元，僅為原價的3成。

記者從多間二手奢侈品店了解到近期LV行情幾乎是一路下探。有商家坦言：「現在LV風評太差了，最近跑來出包的顧客太多了，根本收不過來。」

6月29日，蘇州市中級人民法院一審判決茉莉奶白侵犯路易威登（LV）7件「四葉花卉」圖形商標專用權，責令其主體公司賠償LV合計1030萬元，並於全網發聲明道歉。茉莉奶白方面表示計劃上訴。

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