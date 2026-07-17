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廣西洪災︱內媒萬字潰壩調查報道 曝加固不過關

即時中國
更新時間：08:36 2026-07-17 HKT
發佈時間：08:36 2026-07-17 HKT

廣西洪災造成至少39人死，其中六藍水庫潰堤直接導致26人死亡、7人失聯。內媒《南方周末》周二刊登逾萬字的潰壩調查報道，水庫站長受訪揭露洩洪閘故障、自潰壩無用，水庫工作人員曝大壩加固工程不及格等重大人為與工程隱患。但相關報道已被全網刪除。

《南方周末》報道，建於1958年的六藍水庫是橫州最大的中型水庫，2009年10月曾開展大壩除險加固項目，並於2010年12月通過主體工程投入使用驗收。但水庫多名工作人員稱，加固工程至今都未通過竣工驗收，因為「質量不過關」。

六藍水庫服務站站長謝植傑對《南方周末》稱，水庫在清晨開閘洩洪前，5扇排洪閘門還因出現故障等問題，無法完全打開。

此外，建在主壩旁非常溢洪道入口的「自潰壩」，本應主動潰決以引導洪水向預定區域排走，結果卻因當地長期容許超載木材車通行碾壓，「一衝就垮」的土質變得異常密實；加上缺乏爆破設備及未能聯絡獲上級批准，令「最後防線」形同虛設。

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